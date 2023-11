Home

22 Novembre 2023

Livorno 22 novembre 2023 – Rapine: Immobilizza 91enne per pochi euro e manda in ospedale una 89enne, arrestato 19enne di Piombino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, su ordine della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne residente a Piombino, libero vigilato ed avvisato orale, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio commessi anche da minorenne, gravemente indiziato di essere l’autore di tre gravi rapine ed un furto in abitazione consumati in Piombino nonché indagato per ulteriori due rapine (di cui una tentata) commesse nel medesimo centro urbano, episodi tutti verificatisi in danno di donne anziane tra il 1° ed il 10 novembre u.s..

Tra le vittime:

una 91enne bloccata ed immobilizzata per pochi euro ed una 89enne che, dopo essere stata strattonata con forza; cadeva riportando fratture multiple per le quali è tuttora ricoverata presso l’ospedale di Livorno

