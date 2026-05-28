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Cronaca

Rapinò un bambino al parco, 40enne in galera

Cronaca

28 Maggio 2026

Rapinò un bambino al parco, 40enne in galera

Livorno 28 maggio 2026 Rapinò un bambino al parco, 40enne in galera

Momenti di paura al Parterre di Livorno, dove un bambino sarebbe stato rapinato della bicicletta dopo essere stato colpito con il lancio di una bottiglia e di un sasso. Per questo episodio la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, poi trasferito nel carcere delle Sughere.

L’intervento è scattato nel pomeriggio del 21 maggio, quando il personale della Sezione Volanti è intervenuto in via della Meridiana dopo la segnalazione di un bambino che avrebbe riconosciuto “senza ombra di dubbio” l’autore della rapina subita il giorno precedente al parco Parterre.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il 20 maggio il minore si trovava al parco insieme ad alcuni amici quando un uomo gli avrebbe sottratto la bicicletta dopo avergli lanciato contro una bottiglia e un sasso.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno rintracciato il sospetto che, stando al comunicato della polizia, avrebbe assunto fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti. L’uomo avrebbe opposto una “resistenza attiva”, minacciando i poliziotti con un pezzo di vetro appuntito e pronunciando frasi minacciose. La situazione avrebbe dato origine anche a una colluttazione.

Una volta bloccato, il quarantenne è stato accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione e per la redazione degli atti. Dagli accertamenti in banca dati sarebbe emerso che il soggetto utilizzava diversi alias ed era gravato da numerosi precedenti penali