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Rassegna danza in Fortezza Vecchia, al via la tre giorni di esibizioni

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14 Giugno 2026

Rassegna danza in Fortezza Vecchia, al via la tre giorni di esibizioni

Livorno 14 giugno 2026 Rassegna danza in Fortezza Vecchia, al via la tre giorni di esibizioni

Tre giorni dedicata alla danza, protagonista assoluta del palco centrale della “Cisterna” in Fortezza Vecchia. Tantissimi ballerini, espressione delle numerose scuole esistenti a Livorno, torneranno ad invadere e ad animare il più antico fortilizio livornese sin da martedi 16 giugno (inizio 21,45) con la prima serata della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate”, manifestazione giunta alla tredicesima edizione, che avrà un seguito la sera successiva, mercoledi 17 giugno (sempre alle 21,45). La terza serata inclusa nel progetto “Danza In Fortezza”, ma al di fuori della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate” andrà invece in scena mercoledi 8 luglio con la scuola Artedanza di Valeria Delfino.

Nata nel 2012 come presentazione di poche scuole di danza di Livorno, le “Fantasie coreografiche d’estate” sono divenute nel corso degli anni un appuntamento imperdibile ed una vera e propria vetrina di prestigio per le tante scuole e accademie di danza presenti sul territorio livornese.

Nel corso di due serate avranno modo di presentare la realtà estremamente viva della danza a Livorno, dodici scuole, nelle quali la danza si pratica a vari livelli e discipline ed a tutte le fasce di età (si comincia dai bambini di “gioco-danza” per arrivare ai livelli semi-professionistici degli adulti).

Ideata dalla associazione Cronosax Livorno, Spettacolo & Sport, ASD U.S.ACLI in collaborazione con il “Teatro Salesiani” ed il suo direttore artistico Rino Pizzonia, finalizzata a costituire un naturale proseguimento dell’attività di esibizione dopo (oppure in preparazione) del tradizionale “saggio” che ogni scuola presenta autonomamente a fine anno accademico, la due giorni di kermesse di danza rappresenterà un momento di aggregazione, di confronto e di studio per le tante scuole presenti a Livorno e provincia; costituirà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop, dal moderno al contemporaneo, accompagnato da colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con brani perfino recitati tramite i quali la danza si confonderà con il teatro.

Come le passate edizioni, le “Fantasie coreografiche d’estate” si avvarranno del servizio fotografico curato da Alessio Vallese di via Roma e della collaborazione dei parcheggi “Garibaldi” e “Cecconi”, di ACLI Service, oltre che dell’ospitalità e disponibilità di Menicagli Pianoforti (che gestisce il fitto programma di eventi in Fortezza Vecchia) e del Fortezza-Bar di Monica Franceschini.

Ecco le scuole impegnate nella rassegna:

MARTEDI 16 GIUGNO: FLY DANCING SCHOOL (direzione artistica Dario Toma), CENTRO STUDI ARMONIA DANZA (direzione artistica Martina Cecchini), MYTHOS ARTE E MOVIMENTO (direzione artistica Gabry Gabbriellini, LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI (direzione artistica Sonia Filippi), NEW PROJECT DANCE (direzione artistica Roberta Ulivieri), NUOVA ERA DANZA (direzione artistica Lisa Cheti)

MERCOLEDI 16 GIUGNO: CLUB SPORT COLLESALVETTI (direzione artistica Veronica Mungai, CREATIVELAB (direzione artistica Luca Lupi e Federica Cangiano), EIMOS Centro formazione danza (direzione artistica Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano e Stefania Valdiserri), SCUOLA DI DANZA DEA (direzione artistica Carolina Picciotto), ARKE’ DANZA (direzione artistica Linda Cimini), ST DANZA Centro formazione (direzione artistica Simona Tocchini).

Alla rassegna di martedi 16 e mercoledi 17 giugno farà seguito MERCOLEDI 8 LUGLIO (inizio alle 21,15) lo spettacolo offerto dalla scuola ARTEDANZA di via Grotta delle Fate, diretta da Valeria Delfino. Si chiamerà “Defilè d’estate” lo show che gli allievi della scuola ArteDanza porteranno in scena sul palco della Fortezza Vecchia, con coreografie della stessa Valeria Delfino, di Francesca Gianni, Lisa Anselmi, Lisa Brasile, Laurent Minatchy. Tra le altre, in scaletta, ci saranno anche tante coreografie presentate nel corso dei precedenti anni accademici, spesso apprezzate e premiate con borse di studio nazionali ed internazionali, assegnate in virtù degli ottimi livelli di preparazione di allieve ed allievi. In Fortezza Vecchia sarà sostanzialmente presentato un condensato di oltre venti anni di attività vissuti tra stage, rassegne, saggi, concorsi. Una vera e propria festa in danza per i tantissimi ballerini che hanno fatto parte in tutti questi anni della grande famiglia ArteDanza,

Per assistere alle tre serate di danza si potrà accedere in Fortezza Vecchia esclusivamente dal Varco Fortezza. Prevendita attiva per le “Fantasie coreografiche d’estate” sin da lunedi 15 giugno presso la Fortezza, in orario 16-19. La biglietteria serale nei giorni dello spettacolo sarà aperta dalle 20,00. L’ingresso del pubblico avverrà solo al termine delle prove delle coreografie.