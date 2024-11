Home

Rassegna di Polifonia Città di Livorno, il programma della XXI edizione

12 Novembre 2024

Rassegna di Polifonia Città di Livorno, il programma della XXI edizione

Livorno 12 novembre 2024

via la nuova edizione della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, organizzata dall’associazione Coro Rodolfo Del Corona APS in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la direzione artistica del M° Luca Stornello. Quest’anno la manifestazione giunge alla ventunesima edizione: un traguardo segno di un impegno continuativo in favore della diffusione della cultura polifonica, premiato da un pubblico sempre crescente e dall’interesse di istituzioni pubbliche e private.

Oltre alla presenza attiva del Comune, infatti, la rassegna ha ricevuto il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Fondazione Livorno, Fondazione Teatro Goldoni, Rettorato della Cattedrale, Diocesi di Livorno. Inoltre, ha il sostengono di Associazione Cori della Toscana, George Menaboni srl, Associazione “Quartieri UnitiEco-Solidali”, Hotel Ariston, Casa Editrice Sillabe, Simurg ricerche, Caritas Livorno.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, lunedì 11 novembre, a Palazzo Comunale. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore al Turismo Rocco Garufo, il M° Luca Stornello insieme a Marinella Viscusi del Coro Polifonico Rodolfo Del Corona, rappresentanti della Fondazione Teatro Goldoni e della Diocesi di Livorno.

Come nelle edizioni passate saranno presenti a Livorno formazioni di grande livello, con la consueta attenzione alla coralità giovanile che da sempre contraddistingue le proposte della Rassegna. Quest’anno c’è una particolarità, infatti, ricorrono i 40 anni di attività del coro organizzatore Rodolfo Del Corona, evento che si riverbera sul programma della Rassegna stessa che eccezionalmente si aprirà il 14 novembre alle ore 21 proprio con il concerto del Coro Rodolfo Del Corona, in Goldonetta, realizzato in collaborazione e col sostegno della Fondazione Teatro Goldoni. Il concerto, dal titolo “Dall’Argentina all’Andalusia”, presenta musiche di grande impatto emotivo dei compositori Mario Castelnuovo–Tedesco e Carlos Guastavino, che valorizzano testi di grandi autori, su tutti Federico Garcia Lorca, e che uniscono al coro strumenti come la chitarra del M° Salvo Marcuccio e il pianoforte del M° Angela Panieri, oltre a voci soliste (Marialuce Menichetti, Barbara Marchetti, Marco Benucci, Luis Javier Jiménez García) a contrappuntare gli interventi corali. Un programma fascinoso e coinvolgente, tra poesia e musica.

Il 29 novembre alle ore 21.30 al Teatro “Il Grattacielo” sarà la volta dell’ensemble “Passi Sparsi”, rinomato quartetto vocale formato da voci giovani ma già professionalmente ben affermate, che presenterà un interessantissimo programma “Cantar per scherzo”, incentrato sulla figura del fiammingo Orlando di Lasso nella sua veste di musicista profano, ironico e dissacrante.

Quell’Orlando che, in un mondo rinascimentale dominato dalle regole e dall’etichetta, si permetteva di “dare del tu” ai potenti di mezza Europa con toni che dal colloquiale spesso trascendevano nell’ironia più smaccata.

Il 20 dicembre alle ore 21 si terrà, in Cattedrale, il tradizionale concerto di Natale che quest’anno sarà una festa di voci e musica per i 40 anni del Coro Del Corona, con la partecipazione di formazioni e musicisti come la Corale Domenico Savio sotto la direzione del M° Andrea Gorini, il Coro “Vincenzo Galilei” della Scuola Superiore Normale di Pisa diretto dal M° Gabriele Micheli, il Coro “Vox Humana Ensemble” diretto dal M° Massimo Gelichi, e il M° Massimo Signorini con la sua fisarmonica.

Entriamo nel 2025: il 19 gennaio alle ore 17.30, nella Sala Canaviglia in Fortezza Vecchia, si terrà il concerto dell’ensemble femminile Menura – Na Ara, evento conclusivo del Corso per direttori di cori scolastici di scuola superiore tenuto dal M° Edoardo Materassi, e organizzato in collaborazione con ACT – Associazione Cori della Toscana, che riconosce Livorno come polo importante per la didattica corale. Il momento formativo è oramai da anni parte integrante della Rassegna, con l’intento di gettare le basi per il raggiungimento di quel livello qualitativo che così forte emerge dalle performances dei cori ospiti; quest’anno, proseguendo sulla strada intrapresa nelle scorse edizioni focalizzate sulla vocalità infantile, la manifestazione si concentrerà sull’età dell’adolescenza e quindi sulle scuole superiori, per un percorso educativo che possa essere di qualità fin dalla attività scolastica.

Ultimo evento, il 15 febbraio alle ore 21: concerto del prestigioso Coro da Camera di Torino diretto dal M° Dario Tabbia, che rappresenta un gradito ritorno a Livorno con un ensemble di giovani di grandissima qualità, reduce da successi di spicco come la recente affermazione come vincitore del Concorso Polifonico Internazionale 2023 di Arezzo. Il programma della serata alterna compositori storici, dal Rinascimento al Romanticismo, a lavori di grande impatto di autori contemporanei: il modo migliore per chiudere in bellezza la XXI Rassegna di Polifonia.

Polifonia e Solidarietà: al termine dei concerti della Rassegna, la Fondazione Caritas Livorno e la Caritas Livorno presenteranno progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel nostro territorio vivono situazioni di disagio.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, nello spirito della massima diffusione della cultura che fin dall’inizio ha animato gli organizzatori della Rassegna.

