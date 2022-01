Home

Rassegna di Polifonia Città di Livorno, rinviato il concerto del coro “Il Calicanto”

8 Gennaio 2022

Rassegna di Polifonia Città di Livorno, rinviato il concerto del coro “Il Calicanto”

Livorno 8 gennaio 2022 – Rassegna di Polifonia Città di Livorno, rinviato il concerto del coro “Il Calicanto”

L’esibizione, prevista per sabato 15 gennaio, è stata spostata a venerdì 4 marzo

È stato rinviato a venerdì 4 marzo alle ore 21 il concerto del coro “Il Calicanto” di Salerno in programma per sabato 15 gennaio alle ore 21 nella chiesa di San Ferdinando in Crocetta (piazza Anita Garibaldi) nell’ambito della XVIII edizione della Rassegna di Polifonia Città di Livorno.

A determinare il posticipo dell’esibizione della corale salernitana sono stati alcuni casi di positività al Covid 19 riscontrati tra le coriste.

Il nuovo appuntamento, programmato per il 4 marzo, concluderà la Rassegna organizzata dal Coro Rodolfo del Corona in compartecipazione con il Comune di Livorno.

