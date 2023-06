Home

Ratti, blatte e spazzatura: Il centro cittadino sommerso dal degrado (Foto)

26 Giugno 2023

Via delle Galere: Una discarica a cielo aperto nel cuore della città

Livorno 26 giugno 2023 – Ratti, blatte e spazzatura: Il centro cittadino sommerso dal degrado

La segnalazione di degrado cittadino dovuto alla spazzatura abbandonata

“Fa piacere il pronto intervento in via Calzabigi ma in pieno centro (p.zza della Repubblica) la situazione di degrado è all’ordine del giorno senza che nessuno mai intervenga.

Via delle Galere è una discarica a cielo aperto con i rifiuti che vengono quotidianamente sparsi per tutta la strada dai gabbiani. Ratti e blatte scorrazzano indisturbati. Per i residenti vivere in questa zona sta diventando un incubo”

