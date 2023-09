Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Ratti indisturbati tra la differenziata danno il benvenuto al Castello Pasquini (La video denuncia)

Castiglioncello

19 Settembre 2023

Ratti indisturbati tra la differenziata danno il benvenuto al Castello Pasquini (La video denuncia)

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 19 settembre 2023 – Ratti indisturbati tra la differenziata danno il benvenuto al Castello Pasquini.

Fratelli d’Italia ha più volte criticato il sistema di raccolta dei rifiuti che l’Amministrazione ha imposto alla cittadinanza di Rosignano Marittimo.

“Le nostre non sono mai state critiche preconcette ed ottuse e neanche un rifiuto “ideologico” della raccolta differenziata; abbiamo più volte sottolineato che quel che manca è una seria preparazione dell’Azienda concessionaria e questo non certo per colpa dei lavoratori ma per carenze del piano industriale e l’evidente mancanza di qualità dei dirigenti che l’Amministrazione ha scelto”. Lo dichiara Stefano Scarascia – Capo Gruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia a Rosignano Marittimo che prosegue:

“Purtroppo, ed era molto facile prevederlo, i fatti ci stanno dando completamente ragione; agli annunci trionfali della giunta targata PD non corrisponde la realtà. Alla giunta bastano le mirabili statistiche autoreferenziali.

Ma vediamo in dettaglio:

siamo all’ingresso del Castello Pasquini nel pomeriggio di domenica 17 settembre alle ore 18.00 e questa è la scena raccapricciante che si presenta a cittadini e turisti.

Ci scusiamo per la crudezza delle immagini ma è giusto rendere pubblico lo spettacolo dei topi che circolano liberamente tanto da poter essere ripresi anche a distanza ravvicinata; potremmo fare un comunicato lungo tre pagine, dotto e circostanziato, ma il filmato e la foto parlano da soli, ogni ulteriore parola è inutile.

Il video dei ratti

E’ invece utile domandarsi:

Sindaco, Assessori e dirigenti REA sono consapevoli della gravità della situazione oppure preferiscono negare l’evidenza?

Quanto costano, in stipendi, premi produzione, straordinari etc. i responsabili di questo disastro?

A quando un bell’aumento delle tariffe TARI per aumentarli?

Abbiamo il forte sospetto che i cittadini non avranno risposte, ma l’aumento è quasi certo!

Fratelli d’Italia chiederà e pubblicherà le retribuzioni dei responsabili”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin