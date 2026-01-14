Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ratti nel centro di Livorno, la denuncia di un cittadino: “Danni all’auto e rischio sanitario” (Video)

Aree pubbliche

14 Gennaio 2026

Ratti nel centro di Livorno, la denuncia di un cittadino: “Danni all’auto e rischio sanitario” (Video)

Livorno 14 gennaio 2026 Ratti nel centro di Livorno, la denuncia di un cittadino: “Danni all’auto e rischio sanitario”

Un problema ormai definito “fuori controllo” quello segnalato da un cittadino al Comune di Livorno, che torna a denunciare la massiccia presenza di ratti nel centro città, in particolare nella zona del Mercato Centrale, da mesi teatro di avvistamenti continui.

Secondo quanto riportato nella segnalazione inoltrata agli uffici comunali, l’area sarebbe invasa dai topi, con evidenti ripercussioni non solo sul decoro urbano, ma anche sulla sicurezza e sui beni privati dei cittadini. Nella giornata odierna, il residente ha infatti rinvenuto feci di ratto nel vano motore della propria auto, scoprendo che alcuni cavi elettrici erano stati rosicchiati, un danno che comporterà spese economiche rilevanti per la riparazione del veicolo.

Alla segnalazione è stato allegato anche un video girato nelle ore serali, nel quale si vedono chiaramente tre ratti muoversi sul marciapiede, avanti e indietro nei pressi di un cestino dei rifiuti. Le immagini mostrano i topi apparire e scomparire ripetutamente da buche presenti nell’asfalto del marciapiede, a conferma di una situazione strutturale che favorisce la proliferazione dei roditori.

Nel testo inviato al Comune, il cittadino chiede un intervento rapido e definitivo, sottolineando come l’emergenza non possa più essere affrontata con azioni sporadiche. Non manca inoltre un passaggio formale in cui si riserva di attivarsi per dimostrare che il danno subito all’auto sia riconducibile all’incuria dell’ente pubblico, qualora non vengano adottati provvedimenti efficaci.

Una segnalazione che riaccende i riflettori su un problema più volte denunciato dai residenti del centro, che chiedono bonifiche, derattizzazione e manutenzione del suolo pubblico, per restituire decoro e sicurezza a una delle zone più frequentate della città.

Ratti nel centro di Livorno, la denuncia di un cittadino: “Danni all’auto e rischio sanitario”

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>