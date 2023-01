Home

28 Gennaio 2023

Livorno 28 gennaio 2023 – "Raus Juden" a Livorno scritta antisemita e svastica nel Giorno della Memoria

Vergogna, intollerabile gesto nel Giorno della Memoria a Livorno

Ieri 27 gennaio è apparsa in terra davanti ad un banco del mercato in via Buontalenti la scritta Raus Judens seguita da una svastica

Qualcuno nella notte tra il 26 ed il 27 gennaio ha lasciato questo messaggio “Fuori gli Ebrei” in un luogo non nuovo a questo tipo di gesti. I simboli nazisti sono stati infatti disegnati tra i banchi anche nel maggio del 2019 ed a dicembre del 2021.

Quello che veramente vergognoso è il fatto che questa volta mentre si ricorda lo sterminio degli ebrei; mentre tutto il mondo ricorda la tragedia dell’olocausto che ha contato lo sterminio di oltre 6 milioni di persone; qualcuno è rimasto ancora radicato a vecchie ed aberranti ideologie raziali.

Questi messaggi non possono passare come goliardate, sono offese gravi che bisogna combattere e punire

