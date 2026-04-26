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“Rave” con oltre 100 partecipanti a Castelnuovo della Misericordia: disagi e proteste dei residenti

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26 Aprile 2026

“Rave” con oltre 100 partecipanti a Castelnuovo della Misericordia: disagi e proteste dei residenti

Castelnuovo della Misericordia (Rosignano Marittimo, Livorno) 26 aprile 2026 Rave con oltre 100 partecipanti a Castelnuovo della Misericordia: disagi e proteste dei residenti

Nottata insonne per i residenti di Castelnuovo della Misericordia, che tra sabato 25 aprile e domenica 26, hanno avuto vita difficile a causa di un rave party che si teneva in un terreno lungo la strada che collega la frazione a Nibbiaia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che: dopo diverse chiamate al numero di emergenza e alle forze dell’ordine, polizia e carabinieri sono intervenuti in forza per cercare di fermare la musica, ma a quanto pare senza successo. La musica infatti è andata avanti per tutta la notte tenendo in piedi i residenti.

Gli organizzatori avrebbero dichiarato alle forze dell’ordine che si trattava di un matrimonio, ma domenica mattina il quadro avrebbe delineato piuttosto una situazione da rave party.

Alle forze dell’ordine sono apparse auto e camper parcheggiati ovunque, musica alta fino a metà mattinata e gente dall’aspetto ben poco sobrio. Alla fine i carabinieri hanno proceduto con i dovuti controlli, ritirando anche alcune patenti.

Secondo una prima stima i partecipanti alla festa sarebbero stati un centinaio. Circostanza che, secondo la normativa, essendovi oltre 50 partecipanti, fa delineare l’evento come pubblico e implica un responsabile della sicurezza, il divieto di vendita di bevande e quant’altro.

La polizia municipale e il commissariato riferiscono di essere stati informati.

I residenti di Castelnuovo chiedono chiarezza, anche perché sono diversi anni che gli abitanti della frazione denunciano, a ogni ricorrenza primaverile o estiva, rave party ad alto volume.

Stando ad alcune dichiarazioni raccolte, domattina alcuni residenti andranno a sporgere denuncia, segnalando il disturbo alla quiete pubblica, visto che la musica è andata avanti per tutta la notte.