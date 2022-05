Home

Provincia

Piombino

Rave “invasion spring” a Piombino, respinte 200 persone e identificati 80 partecipanti

Piombino

15 Maggio 2022

Rave “invasion spring” a Piombino, respinte 200 persone e identificati 80 partecipanti

Piombino (Livorno) 15 maggio 2022

Nella serata di sabato 14 maggio 2022, al fine di verificare una segnalazione relativa ad un evento musicale non precedentemente noto e pubblicizzato su canali telematici con il nome di “invasion spring”; il personale del Commissariato polizia di Piombino insieme ai militari della Compagnia Carabinieri individuava, intorno alle ore 23.20 l’area dell’evento

L’evento era in un’area privata all’interno di una zona boschiva nel comune di Piombino, frazione Fiorentina località Cagliana

Le forze dell’ordine constatavano l’affluenza di numerosi giovani a bordo di auto e caravan. Pertanto, in attuazione delle direttive locali, riguardanti le procedure di intervento in occasione di eventi musicali senza licenza rientranti nella categoria dei rave party (in fase di definizione in questa provincia con il contributo delle altre forze di polizia), venivano inviati rinforzi da Livorno (Polizia Carabinieri e Guardia di Finanza) per mettere in atto un dispositivo di ordine pubblico, diretto dal Dirigente del Commissariato, volto ad impedire un ulteriore afflusso di partecipanti. .

Nel corso della notte, per impedire l’ulteriore afflusso persone al rave, le forze dell’ordine hanno predisposto dei punti di controllo lungo le strade che conducevano al luogo della festa non autorizzata.

I posti di controllo consentivano di allontanare circa 200 giovani dalla zona del rave.

A partire dalle ore 09.00 di questa mattina (15 maggio), una volta interrotta la musica del rave, è iniziato il lento deflusso degli 80 partecipanti provenienti da varie regioni che sono stati poi identificati dagli agenti che presidiavano la zona

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin