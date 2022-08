Home

Rave Party di Cala del Leone: Emessi 33 fogli di via con divieto di ritorno a Livorno

18 Agosto 2022

RAVE PARTY DI CALA DEL LEONE : IL QUESTORE EMETTE 33 PROVVEDIMENTI DI FOGLIO DI VIA CON DIVIETO RITORNO NEL COMUNE DI LIVORNO NEI CONFRONTI DI 33 PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ALTRE PROVINCE – ALTRE MISURE DI PREVENZIONE SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE.

Livorno 18 agosto 2022

Vagliate e attentamente valutate dalla Questura le posizioni degli oltre 100 identificate durante l’operazione che il 14 agosto ha interrotto il Rave Party sulla spiaggia di Cala del Leone

Molti versavano in evidente stato di alterazione per probabile assunzione di alcool o altre sostanze, con l’accertato possesso di stupefacente da parte di alcuni di essi, a carico dei quali si è proceduto a relativa contestazione; l’ingente materiale trovato al seguito dei presenti (zaini, tende, teloni, attrezzature da campeggio) lasciava prevedere l’intenzione degli stessi di permanere in loco per proseguire il Rave Party, come pure dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilità degli organizzatori (casse acustiche, strumenti per l’amplificazione e la diffusione sonora collegati ad un generatore) erano evidentemente predisposti per la prosecuzione del Rave Party.

Tutti questi elementi nel complesso hanno determinato un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica anche in considerazione della configurazione impervia dei luoghi e della contestuale nutrita frequentazione da parte di turisti e bagnanti che cominciavano ad affluire dal mattino.

Si è tenuto conto che, al fine di far defluire i partecipanti all’iniziativa non autorizzata e di contenere ulteriore afflusso alla stessa ed al contempo di ripristinare il libero accesso e la fruibilità della zona balneare, nonché di impedire il perpetrarsi di attività illecite, le attività delle Forze di Polizia reperite sull’intero territorio provinciale si sono protratte dall’inizio della mattinata fino al tardo pomeriggio, con numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale nei confronti dei proprietari dei mezzi in divieto di sosta sulla carreggiata dinanzi al varco di accesso verso la Cala in questione ed operazioni di rimozione delle attrezzature elettroniche allestite dagli organizzatori dell’evento abusivo nei cui confronti si è altresì proceduto penalmente per le condotte illecite ravvisate in contrasto con la normativa a tutela della pubblica incolumità.

Pertanto, sulla base di tutti i presupposti di fatto raccolti:

per circa 33 dei partecipanti provenienti da altre province, alcuni di quali gravati da precedenti penali e di polizia anche per tipiche condotte riconducibili alla partecipazione a cd Rave party oltre ad altre fattispecie illecite, che nella circostanza sono stati rintracciati accomunandosi ad altri gravati anch’essi da pregiudizi ed aggregati nel medesimo luogo, in quanto non residenti nel comune di Livorno o comunque non aventi alcun legame o interesse con la citta’, il Questore di Livorno ha emesso il cd. Foglio di Via Obbligatorio: provvedimento che ne impone il rimpatrio nel Comune di residenza e contestuale divieto di ritorno nel Comune di allontanamento, per durate che variano da 1 anno e fino a tre anni, in considerazione dei precedenti gravanti su ognuno di loro .

I provvedimenti adottati con carattere di urgenza sono volti a prevenire ulteriori pericoli per la pubblica sicurezza ed impedire che i destinatari possano prendere parte nell’immediato futuro ad altri simili raduni non autorizzati in questo centro.

Sono comunque al vaglio ulteriori misure di prevenzione nei confronti di altri soggetti che vi hanno preso parte al rave in questione anche abitanti a Livorno.

