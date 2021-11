Home

Cronaca

Rave Party nell’oasi WWF al Calambrone, respinte 100 persone

Cronaca

21 Novembre 2021

Rave Party nell’oasi WWF al Calambrone, respinte 100 persone

Livorno 21 novembre 2021

Questa notte, intorno alle ore 1.40, al Calambrone (Pisa) in Via dei Porcari, ai confini con la provincia di Livorno, in una zona boschiva denominata “Oasi WWF Bosco della Cornacchiaia” decine di persone, provenienti da città toscane, hanno invaso un terreno di proprietà privata, per dare luogo a un rave party.

La zona interessata è costituita da un terreno dove insiste un vecchio casolare abbandonato individuato come punto di incontro e di svolgimento dell’evento.

Sono stati immediatamente attivati dei servizi, coordinati dalla Questura e posti in essere congiuntamente al personale dell’Arma dei Carabinieri competenti per zona, volti a cinturare l’area oggetto di interesse al fine di contenere l’arrivo di ulteriori afflussi di partecipanti, attraverso mirati posti di blocco presidiati da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri

Le forze dell’ordine hanno provveduto a respingere l’arrivo di un altro centinaio di partecipanti all’evento lungo l’arco notturno e mattutino.

Le poche decine di persone che erano rimaste all’interno della struttura sono state fatte defluire e al momento nella zona non risulta alcuna presenza.

Circa 50 persone identificate dalle forze dell’ordine. Tra queste quattro organizzatori, trovati in possesso dell’attrezzatura, sottoposta a sequestro da personale dell’Arma dei Carabinieri che procede per gli aspetti di polizia giudiziaria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin