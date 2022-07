Home

18 Luglio 2022

Razzia di tablet alla scuola Bartolena a La Rosa

Livorno, 18 giugno 2022 – Razzia di tablet, furto nella notte alla scuola G. Bartolena nel quartiere de La Rosa.

Intorno alle 23. 00 di ieri, ignoti si sono introdotti all’interno della della scuola ed hanno tentato di scassinare la cassaforte.

I malviventi non sono riusciti nel loro tentativo ed allora hanno fatto razzia di tablet custoditi nell’istituto. I tablet asportati sarebbero 13 ma al di là del valore, rappresentano importanti strumenti didattici per gli alunni che non ci sono più

