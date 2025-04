Home

1 Aprile 2025

Collesalvetti (Livorno) 1 aprile 2025 #RCR: a Collesalvetti la mostra fotografica fatta da scuole, associazioni, cittadine e cittadini

Una mostra fotografica per parlare del “Noi”: #RCR – Rete Comunità Relazione è il nuovo progetto ideato dal Comune di Collesalvetti con l’obiettivo di valorizzare il legame di ognuno al proprio territorio e alle persone che lo abitano. Protagonisti della mostra, che sarà allestita domenica 4 maggio, in piazza della Repubblica a Collesalvetti, saranno proprio i cittadini, le associazioni e le scuole del territorio, tutti chiamati ad inviare un loro scatto che rappresenti il tema lanciato con l’hashtag RCR.

“Molto spesso – ha spiegato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – utilizziamo termini come partecipazione e inclusione senza comprendere veramente il loro significato. Con questa iniziativa, attraverso la ricerca di un’immagine che più riporta al senso di comunità, desideriamo dar vita ad un nuovo modo di riflettere e, contemporaneamente, far emergere tutto ciò che c’è di buono in questo territorio”.

La partecipazione è gratuita: sarà sufficiente inviare via e-mail l’immagine che si desidera esporre in formato jpg entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 aprile all’indirizzo segreteriasindaco@comune. collesalvetti.li.it . Qualora all’interno della foto vi siano minori chiediamo di allegare l’autorizzazione alla pubblicazione scaricabile dal nostro sito nella sezione dedicata all’evento.

Il programma dettagliato del pomeriggio è in via di definizione e sarà fornito nelle prossime settimane.

