Rea inaugura il nuovo polo a Collesalvetti

30 Settembre 2023

Collesalvetti: Inaugurato il nuovo polo di Rea in via Bologna. Il polo raccoglie il centro di raccolta, il centro di trasferenza e la sede operativa

Inaugurato il nuovo polo di Rea, che raccoglie il centro di raccolta, il centro di trasferenza e la nuova sede operativa. Presenti l’assessore all’ambiente Andrea Crespolini; Marco Giunti amministratore unico di Rea; Stefano Bianchi direttore tecnico di Rea; le organizzazioni sindacali CGIL,UIL e FIADEL e i dipendenti REA.

La realizzazione di questa importante infrastruttura è il risultato di un impegno condiviso e dell’incessante lavoro di tutti coloro che hanno a cuore l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla nostra comunità.

La nuova sede operativa in via Bologna è realizzata all’interno del piano industriale di Reti Ambiente e completa, con le altre strutture circostanti quali il centro di raccolta e l’impianto di trasferenza, il nuovo polo REA a Collesalvetti. Il polo è stato ideato per ottimizzare la gestione dei rifiuti, rendendo il processo più snello e funzionale, in linea con gli standard moderni.

L’assessore all’ambiente Andrea Crespolini commenta:

“La finalizzazione di questo progetto rappresenta un significativo passo avanti nella continua evoluzione del nostro territorio. Ogni miglioramento, ogni iniziativa intrapresa, è un mattone aggiunto alla costruzione di una Collesalvetti sempre più attenta, efficiente e rispondente alle esigenze dei suoi cittadini. Il Centro non è solamente un luogo fisico, ma rappresenta un impegno tangibile, un investimento nel futuro della nostra comunità. Questo progetto evidenzia la sinergia produttiva tra l’amministrazione comunale e Rea, che con dedizione e professionalità contribuiscono al benessere collettivo.”

“Sono molto orgoglioso di vedere concretizzato questo progetto avviato congiuntamente al servizio porta a porta nel Comune di Collesalvetti- afferma l’amministratore unico Marco Giunti- ringrazio tutti i collaboratori che hanno lavorato per la sua realizzazione e con soddisfazione oggi, consegniamo una nuova struttura ai nostri lavoratori impegnati in tutto il territorio Comunale.”

“Con l’avvio del servizio porta a porta nel dicembre 2021- afferma il direttore tecnico Stefano Bianchi – è stato necessario realizzare un distaccamento operativo nel Comune di Collesalvetti dove avviare tutti i servizi di raccolta con l’obiettivo di creare maggiori economie di scala. In sinergia con l’amministrazione comunale e alla capogruppo Retiambiente, siamo riusciti a fare partire il progetto che oggi con grande soddisfazione vediamo completato’.

