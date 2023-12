Home

“Rea Rosignano denuncia USB, giudice proscioglie sindacato e da ragione alla lavoratrice licenziata”

13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – “Rea Rosignano denuncia USB, giudice proscioglie sindacato e da ragione alla lavoratrice licenziata”

Ad annunciare la vittoria legale è il sindacato USB Livorno e lo fa con la seguente nota:

“Dopo il licenziamento di Renata, lavoratrice della Rea/Reti ambiente di Rosignano (igiene ambientale) licenziata in tronco prima di Natale dopo che, con coraggio, aveva fatto emergere, gravi irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, la dirigenza aziendale aveva sporto denuncia/querela per il reato di diffamazione nei confronti di una sindacalista che aveva sostenuto la lavoratrice attraverso alcune iniziative pubbliche.

Nel mirino un comunicato stampa in cui USB affermava sostanzialemnte la verità e cioè che l’allontanamento di Renata era collegato alla sua precedente testimonianza contro alcuni quadri aziendali che “ordinavano” ai lavoratori dipendenti del centro di raccolta di Cecina, di conferire i rifiuti da differenziare nel medesimo cassone.

Tutto ciò anche dopo che, nel febbraio 2021 un incendio devastò il capannone principale adibito alla selezione e recupero dei rifiuti cosiddetti “ingombranti” di proprietà della società Scapigliato SRL ubicato a Cecina (LI) e fu constatata la presenza di legno all’interno dei cassoni.

Una “rappresaglia” nei confronti di Renata dopo la sua testimonianza contro i due dirigenti. Dirigenti che, per inciso, sono stati solo trasferiti di ufficio a seguito di un’indagine interna.

Già il Pubblico Ministero, al momento della richiesta di archiviazione aveva asserito come fosse plausibile la versione del sindacato e come non vi fossero i presupposti per una diffamazione nei confronti della REA Spa.

Una versione sposata in pieno anche dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha definitivamente prosciolto il sindacalista USB nonostante l’opposizione dell’avvocato della REA Spa”..

Usb Livorno

