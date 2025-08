Home

5 Agosto 2025

San Vincenzo (Livorno) 5 agosto 2025 Realizzano palizzata sulle dune, denunciate tre persone

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina Terme, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, hanno svolto delle verifiche in zona litoranea del comune di San Vincenzo, in un’area ricadente sottoposta a vincolo paesaggistico e soggetto al codice della navigazione, rilevando delle infrazioni.

In tale area, infatti, è stata rilevata la messa in opera di lavori consistenti nell’installazione di una palizzata di legno interrata in zona dunale per circa una decina di metri quadri con l’utilizzo di mezzi d’opera (escavatore) senza la necessaria autorizzazione emessa dalle competenti Autorità.

Le persone denunciate, tre, due donne e un uomo, di età compresa tra 54 e 60 anni, in qualità, rispettivamente, di amministratori delegati della società committente (le due proprietarie del terreno) e di titolare della ditta esecutrice dei lavori, tutti gravemente indiziati del reato di realizzazione di opere in zona vincolata senza autorizzazione (realizzazione di opere in zona vincolata senza autorizzazione dal combinato degli artt. n.181 D.Lgs. 42/2004, n.44 DPR 380/2001 e n.1161 del R.D. 327/1942).

In foto immagine di archivio