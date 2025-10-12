Home

Cronaca

Rebels Girls consegnano il materiale raccolto con ” Ci Regali un Quaderno?”

Cronaca

12 Ottobre 2025

Rebels Girls consegnano il materiale raccolto con ” Ci Regali un Quaderno?”

Livorno, 12 ottobre 2025 Rebels Girls consegnano il materiale raccolto con ” Ci Regali un Quaderno?”

Presso il Circolo Carli Salviano) è stata effettuata la consegna della raccolta di “CI REGALI UN QUADERNO?” giunta alla sua quarta edizione.

I gioiosi bambini dell’ Associazione Amici della Zizzi Onlus hanno invaso LA STANZA con le loro grida e i loro sorrisi.

È stata poi la volta dei fantastici volontari di Appartenenza Labronica , che si occuperanno di smistare e consegnare il materiale scolastico ai bambini più bisognosi della città.

“Ringraziamo infinitamente le due associazioni per il loro impegno quotidiano.

E ancora un enorme grazie a TUTTI. Grazie a chi ha dato il proprio contribuito, grazie a tutti i tifosi biancoazzurri e non. Grazie alla Curva Sud, ma specialmente alle meravigliose Rebels Girls , braccio principale del nostro impegno sociale.

Ed è solo l’inizio di questa stagione, che ci vedrà ancora impegnati con le nostre tradizionali iniziative, ma anche con ancora di nuove, che saremo felici di condividere con voi .

RebelsGirls Pielle & Rebels Pielle Curva Sud “