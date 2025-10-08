Home

Nuovo attacco alla Flottilla, nel pomeriggio assemblea cittadina in piazza Grande convocata da USB

8 Ottobre 2025

Livorno 8 ottobre 2025 Recente attacco alla Flottilla, nel pomeriggio assemblea cittadina in piazza Grande convocata da USB

Il sindacato USB Livorno ha annunciato per questo pomeriggio, alle ore 18:30 in piazza Grande, un’assemblea cittadina aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa nasce in risposta al recente attacco dell’esercito israeliano alla Freedom Flotilla, colpita con droni e mezzi militari mentre navigava in acque internazionali.

Durante l’incontro, l’USB intende esprimere solidarietà ai membri della Flotilla — che, secondo il sindacato, sarebbero stati rapiti e portati in carcere — e ribadire la richiesta di liberazione dei compagni fermati nei giorni scorsi durante una manifestazione di protesta. L’appello è rivolto a tutta la città per un momento di confronto e mobilitazione comune.