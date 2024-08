Home

Recidiva e violenta: in carcere dopo 8 furti, danni e l’ennesima fuga

18 Agosto 2024

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, hanno eseguito a carico di una donna, un provvedimento restrittivo in carcere emesso dal Tribunale di Livorno. La donna annovera un nutrito background di trascorsi giudiziari penali

In particolare l’operazione eseguita in ottemperanza ad ordinanza del Tribunale è scaturita a seguito delle valutazioni in merito a reiterate condotte dell’indagata che avrebbe violato in più occasioni la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposta; dette violazioni sono state puntualmente rilevate e refertate dai carabinieri all’AG inquirente labronica competente.

Fra i fatti più recenti, la donna era già stata tratta in arresto lo scorso aprile in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere ritenuta all’epoca responsabile di aver commesso a Livorno, tra i mesi di febbraio ed aprile uu.ss., di almeno otto furti ai danni di pubbliche strutture e privati cittadini.

I carabinieri fra l’altro hanno infatti appurato che la donna, successivamente destinataria dallo scorso maggio della misura cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe più volte violato la misura, nonché da ultimo, quando è stata sorpresa dagli uomini dell’Arma fuori dal proprio domicilio in orario notturno, è stata ritenuta anche responsabile del danneggiamento di cinque autovetture parcheggiate nella pubblica via. Al termine delle ritualità connesse con l’arresto, rese più complesse a causa della condotta recalcitrante tenuta dall’indagataè stata anche deferita per resitenza a p.u. e minaccia, per poi essere tradotta presso la sezione femminile della casa circondariale di Pisa.