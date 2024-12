Home

Recidivo alla guida con patente ritirata da 17 anni, denunciato un 50enne

11 Dicembre 2024

Isola d'Elba (Livorno) 11 dicembre 2024

I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Livorno, hanno effettuato controlli nelle principali arterie stradali anche in orario notturno.

Nel corso del servizio, nei pressi di quel Largo Alberto Andreani, i carabinieri hanno individuato e fermato un uomo sulla cinquantina mentre si trovava alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata.

Già noto per alcuni precedenti, alla richiesta di mostrare i documenti, l’automobilista è risultato sprovvisto della patente di guida poiché revocata dal 2007. Lo stesso è risultato non nuovo a tali violazioni in quanto, da un controllo più approfondito, i carabinieri hanno verificato che era stato già sorpreso a circolare con patente revocata. È stato pertanto denunciato in stato di libertà per guida senza patente – recidiva – ed il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.