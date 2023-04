Home

24 Aprile 2023

Livorno 24 aprile 2023 – Record 5e5 al villaggio velico: 85 kg di farina di ceci, 800 schiacciatine 91 kg di pane francese

Successo da tutto esaurito del primo giorno del 5e5 al Villagio della Vela

Successo al di là delle aspettative per il primo giorno del 5e5 al Villaggio del Trofeo Velico Internazionale alla Terrazza Mascagni di Livorno.

Dalle 11 alle 21 di domenica l’Associazione tortai livornesi CNA ha sfornato ininterrottamente torta di ceci: impiegati ben 85 i chili di farina, 800 schiacciatine e 91 chili di pane francese. Due i forni cui si alternavano i sette tortai aderenti: Ale Pizza, Gagarin, Forti, I tre Canti, Galassi, Leone, e Seghieri

“La straordinaria promozione a 2 euro per il 5e5 classico – afferma Valentina Bonaldi coordinatrice Cna dell’associazione – ha fatto sì che alle 19 pane e schiacciatine fossero già esaurite ma in tantissimi hanno continuato ad ordinare la torta sfusa fino alla chiusura dello stand. Si replica il 24 e 25 aprile sempre dalle 11 alle 21, “rinforzando” ulteriormente le dosi già più alte dello scorso anno. Tantissimi i turisti, i componenti degli equipaggi del trofeo e i loro familiari ma anche tanti livornesi. Siamo davvero contenti che il nostro piatto tipico sia così desiderato ed apprezzato. L’incasso verrà utilizzato dall’associazione tortai per finanziare i progetti di diffusione della tradizione alimentare labronica nelle scuole”.

