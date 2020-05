Home

Recovery Found, Italia Viva Livorno: “Orgogliosi di essere europei e massimo impegno per utilizzare l’opportunità”

28 maggio 2020

Livorno 28 maggio 2020 – Recovery Found, Mario Antonio Gambacciani Italia Viva Livorno:

“La proposta della Commissione europea per il Recovery Found: all’Italia la quota più alta (173 miliardi di euro di cui quasi la metà a fondo perduto). Orgogliosi di essere europei e massimo impegno per utilizzare l’opportunità.

A dispetto delle cassandre della estrema destra populista di Salvini e della Meloni e di quella qualunquista dei 5 Stelle, l’Europa dimostra la solidarietà che il momento richiede.

Tre considerazioni immediate:

Pieno sostegno al governo per fare in modo che gli stretti amici della Meloni e di Salvini (Orban, austriaci, olandesi e danesi) non riescono ad indebolire la proposta della Commissione; Mettere finalmente in atto il piano shock sulle infrastrutture che Italia Viva da mesi e mesi richiede in modo tale da completare le opere già finanziate; Promuovere velocemente nuova progettazione e relativi piani di fattibilità per poter utilizzare completamente le opportunità del Recovery Found.

L’Italia, la Toscana e il territorio livornese sono al riguardo in cronico difetto: non ripetiamo le esperienze del passato con i troppi fondi europei non utilizzati per mancanza di progetti sostenibili! E’ un dovere verso i cittadini in difficoltà: guardiamo questa volta di essere orgogliosi della capacità della politica!”