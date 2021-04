Home

Cronaca

Aree pubbliche

Recuperare e valorizzare la Fortezza Nuova, firmato accordo tra associazioni e Fortezza Village

Aree pubbliche

28 Aprile 2021

Recuperare e valorizzare la Fortezza Nuova, firmato accordo tra associazioni e Fortezza Village

Insieme per recuperare e valorizzare la fortezza nuova. Firmato l’accordo di collaborazione tra associazioni di volontariato e la società Fortezza Village

Livorno 28 aprile 2021

È stato firmato oggi (mercoledì 28 aprile) l’accordo di collaborazione tra Fortezza Village Livorno S.R.L.S., Associazione di Volontariato RESET Livorno ODV e Associazione di Volontariato AcchiappaRifiuti ODV, che sancisce la comunione di intenti tesi alla valorizzazione e recupero del bene architettonico della Fortezza Nuova di Livorno.

Nell’accordo di collaborazione, firmato nella sala degli Archi della stessa Fortezza Nuova, sono stati fissati i presupposti per un intervento costante nel tempo, in modo da tenere a regime sia la pulizia dell’area che la manutenzione del Parco Pubblico.

Contribuiranno a questo progetto, tutti i soci di Reset e di AcchiappaRifiuti, tutti i cittadini che vorranno prestare opera di volontariato, purché muniti di assicurazione personale.

Parteciperanno anche, grazie al progetto Mi Riscatto per il Futuro, i detenuti della Casa Circondariale Le Sughere di Livorno, persone che devono svolgere Lavori di Pubblica Utilità, inviate dall’Ufficio UEPE di Livorno e persone inviate dall’ufficio SerD dell’USL Toscana Nord Ovest.

Fortezza Village, attiverà le borse lavoro per i detenuti, fornirà gli attrezzi, i DPI, un deposito per contenerli e i servizi igienici.

Reset garantirà i pasti per i detenuti in collaborazione con il Circolo Arci Le Mi Bimbe di Ardenza e si prenderà carico di tutta la parte burocratica.

In programma anche la realizzazione di corsi di formazione sul giardinaggio rivolti a chi dovrà operare. Un’analoga collaborazione è prevista per la pulizia delle gallerie, la messa in sicurezza e la realizzazione di un percorso nell’ottica della riapertura al pubblico dei suggestivi spazi della Fortezza Nuova Sotterranea.

Oltre a Fortezza Village, coinvolto anche il Comitato Organizzatore del Palio Marinaro per le gallerie che si trovano nell’area di loro competenza, in particolare la settima galleria.

Altri gruppi e associazioni, come l’associazione Sons Of The Ocean, hanno già dato lo loro adesione a questo progetto e il Gruppo Speleologico Archeologico livornese del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo parteciperà con i suoi volontari, mettendo a disposizione il loro enorme bagaglio di esperienza e professionalità.

Il progetto resta comunque aperto ad accogliere ulteriori disponibilità e competenze.

Erano presenti alla conferenza stampa il presidente di RESET Giuseppe Pera, il presidente di Acchiapparifiuti Sergio Giovannini, Susanna Angioli e Stefano Fiore di Fortezza Village SRLS, Marcella Gori della casa circondariale di Livorno, rappresentati del gruppo speleologico Livornese e il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha dichiarato:

“Quest’oggi sono stato testimone di una operazione di grande valore che ha permesso l’incontro tra diverse realtà per un lavoro in sinergia e quando a Livorno vari contesti collaborano, si riescono a fare cose che in altre realtà cittadine non si verificano.

Una serie di passaggi ha portato alla gestione della Fortezza Nuova da parte di Fortezza Village che ha attivato da subito una collaborazione con il Palio Marinaro.

Con la firma di oggi si sono aggiunti Reset e Acchiapparifiuti con l’obiettivo di recuperare la Fortezza e di valorizzare spazi fondamentali.

Sto pensando alle gallerie e gli anfratti che sono di una bellezza unica e poco conosciuti dai livornesi.

Sono particolarmente soddisfatto del cambiamento di fruizione della Fortezza Nuova che è mutato già dopo una settimana dall’assegnazione del bene a Fortezza Village e si è incrementato con il passare delle settimane”.

Fortezza Village, ha dato disponibilità ad ospitare nel Palco Spettacoli e in generale nei locali della Fortezza Nuova, eventi culturali, di valorizzazione della struttura e per la salvaguardia dell’ambiente, che Reset e AcchiappaRifiuti vorranno organizzare.

L’eventuale ricavo di queste iniziative, sarà destinato al recupero di un ulteriore Bene Comune livornese, che sarà scelto congiuntamente dalle associazioni che hanno firmato l’accordo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin