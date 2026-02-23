Home

Recupero e smaltimento carcassa di capodoglio, nuovo sopralluogo a Castiglioncello

23 Febbraio 2026

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 23 febbraio 2026

Nuovo sopralluogo nella mattinata di lunedì 23 febbraio 2026 sulla spiaggetta di Santa Lucia, a nord di Castiglioncello, dove venerdì scorso è stata trovata spiaggiata la carcassa di un capodoglio, morto presumibilmente da una ventina di giorni. Il sopralluogo è servito per fare il punto della situazione in merito al recupero dei resti del cetaceo. Erano presenti, fra gli altri, l’assessore Donato Nardone, il personale dell’ufficio ambiente del Comune con il responsabile Leonardo Garro, alcuni tecnici della REA, gli uomini della Guardia Costiera della località balneare, al comando del luogotenente Vincenzo Ferraro, che per primo l’altro giorno aveva ricevuto la segnalazione dell’accaduto, alcuni agenti della Polizia locale e i tecnici della ditta Bettarini di Livorno. Questi ultimi sono stati infatti coinvolti in previsione della rimozione della carcassa che è notevolmente danneggiata.

L’accesso alla spiaggetta è piuttosto difficolto sia via terra che via mare, specialmente in presenza di onde. Una delle ipotesi per il recupero – probabilmente la più accredita – è quella che prevederebbe lo smembramento dei resti del capodoglio che una volta inseriti all’interno di appositi sacchi a chiusura ermetica (da inviare poi allo smaltimento), potranno essere sollevati con l’ausilio di una gru posizionata in alto sopra la spiaggetta, sulla vecchia via Aurelia. La situazione, per il momento, è in fase di verifica, ed è presumibile che l’intervento venga effettuato nel giro di pochi giorni.