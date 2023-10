Home

Cronaca

“Reddito contro rendita”, manifestazione Asia Usb davanti agli alloggi Inps in via della Posta

Cronaca

19 Ottobre 2023

“Reddito contro rendita”, manifestazione Asia Usb davanti agli alloggi Inps in via della Posta

Livorno 19 ottobre 2023 – “Reddito contro rendita”, manifestazione Asia Usb davanti agli alloggi Inps in via della Posta

Giornata di mobilitazione nazionale dalla parte del diritto all’ abitare

“Abbiamo scelto questo posto si proprio davanti ai palazzi sfitti dell’Inps perché già due anni fa si fece una manifestazione e visto che c’era la porta aperta si fece un’occupazione simbolica. Lo dichiarano dal sindacato e proseguono:

“Da parecchi anni ci sono moltissimi appartamenti vuoti sfitti l’INPS li ha messi in vendita ma a mercato libero più volte abbiamo chiesto all’amministrazione di comprare ovviamente a basso costo ha livello sociale in modo da poter ricavare alloggi di emergenza abitativa ma ci è stato risposto che l’istituto ha dato in mano alla Romeo e che vogliono vendere a prezzo di mercato.

Abbiamo chiesto alle istituzioni di presentare una legge dove ci sono alloggi sfitti pubblici o privati sfitti di ameno due anni vengano requisiti dal comune che può ristrutturarli e per un periodo di anni usufruirne come emergenza abitativa.

A Livorno le domande di emergenza abitativa si aggira intorno ai 1.750 domande dove solo 750 famiglie sono state sistematene mancano sempre un migliaio stesso discorso per gli alloggi ERP domande circa 1. 400 mentre alloggi c’è ne sono 350 da ristrutturare da parte di Casalp.

Purtroppo con i soldi del PNRR non sono previsti soldi per nuovi alloggi.

Quindi per ora sono rimasti da costruire l’ex palazzo della chiccaia i 70 alloggi al mercato ortofrutticolo che dovevano essere pronti entro il 2026 se non andiamo errati. Premesso che apprezziamo il lavoro svolto dall assessore al Sociale Andrea Raspanti. E altrettanto il lavoro svolto della dottoressa Elisabetta Cella e tutto il suo staff che ogni giorno ammattiscono con il poco che hanno a disposizione per sistemare le famiglie. Ma tutto questo non basta bisogna lottare sempre per avere di più perché il DIRITTO ALLA CASA DEVE ESSERE DI TUTTI.

Gli affitti a Livorno e come in tutta Italia non si trovano più perché i prezzi sono altissimi e i proprietari affittano solo se lavori per lo stato o ,comune importante lavorare nel pubblico altrimenti nulla .negli ultimi due anni stanno sono aumenti di gran numero le vendite di case all’asta perché con i tassi dei mutui e aumentato quasi del 50% .quindi via questo Governo perché sta togliendo la classe media se continua cosi ci saranno solo pochi ricchi e troppi poveri .ecco perché reddito contro rendita”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin