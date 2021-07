Home

Reddito di cittadinanza: dichiara un patrimonio di 10 euro, ne omette 68000 vinti online. Denunciato

1 Luglio 2021

Illeciti contro il reddito di cittadinanza: a Livorno nascosta vincita di 68.000 euro.

Livorno 1 liglio 2021

Le fiamme gialle della 1ª Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’attività a tutela della spesa pubblica, hanno controllato un 50enne nato a Campiglia Marittima ma residente nel capoluogo labronico.

Dalle indagini patrimoniali condotte in sinergia e collaborazione con l’INPS, è emerso che l’uomo, disoccupato, nonostante avesse dichiarato un patrimonio mobiliare per il 2017 pari a 10 euro, aveva conseguito nel medesimo anno vincite con giochi online per oltre 68.000 euro.

La disciplina sul reddito di cittadinanza però prevede per il beneficiario l’obbligo di comunicare all’INPS ogni variazione che comporti il superamento dei limiti reddituali e patrimoniali di 6.000 €, incrementabili in ragione del numero di componenti del nucleo familiare, facendovi rientrare le somme acquisite “a seguito di donazione, successione o vincite”.

Il 50enne è stato quindi denunciato alla locale Procura della Repubblica per non aver comunicato il reale patrimonio mobiliare al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, non spettante per complessivi 15.000 euro. Inoltre, l’uomo è stato segnalato all’INPS per i provvedimenti di revoca del beneficio e il recupero delle somme di denaro. Beneficio che non potrà essere richiesto prima del decorso di dieci anni.

