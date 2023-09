Home

28 Settembre 2023

Redistribuzione del cibo invenduto, premio per il progetto del Comune di Livorno

Livorno, 28 settembre 2023 – Nell’ambito della 5ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, il Comune di Livorno salirà sul palco del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, domenica 1 ottobre, per essere nominato Ambasciatore dell’Economia Civile 2023.

E’ stato premiato infatti il progetto “Banco 13, Ri-generi alimentari”,

che ha consentito di redistribuire ai cittadini, dal dicembre 2021 all’agosto 2023, 27 tonnellate di cibo fresco invenduto (frutta, verdura, pane)

al Mercato centrale e in piazza Cavallotti,

anziché buttarlo via, grazie alla disponibilità degli esercenti e al lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza.

Il progetto vede coinvolti più settori dell’Amministrazione Comunale (Sociale,capofila,Ambiente, Commercio), con il supporto di Aamps

e la collaborazione della Cooperativa Brikke Brakke (fondamentale per il servizio di tutoraggio ai cittadini percettori di reddito di cittadinanza che hanno reso possibile il tutto).

L’idea di partenza è stata quella di coniugare le disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza, che impongono al cittadino percettore del Reddito la partecipazione

a Progetti utili alla collettività (PUC), e azioni concrete idonee a contrastare lo spreco alimentare.

Lo scopo: ridurre lo spreco alimentare, diminuire la produzione dei rifiuti, incrementare la raccolta differenziata, sostenere le persone indigenti, ma non solo,

e inserire i beneficiari del reddito di cittadinanza in un progetto concreto e innovativo di valore e utilità sociale.

L’idea è apparentemente semplice ma ambiziosa: in pratica al “Banco 13” del Mercato Centrale gli esercenti portano beni alimentari invenduti (frutta, verdura, pane),

i percettori del reddito di cittadinanza li confezionano in cassette che redistribuiscono ai cittadini in giorni e orari stabiliti.

I risultati del Banco 13 sono stati molto soddisfacenti: all’ultimo monitoraggio, che risale alla primavera 2023, in 42 giorni sono stati donati più di 2600 Kg di frutta e verdura.

Da notare che il progetto si è rivelato fin dall’inizio molto generativo, sia in termini di impatto sociale che in termini di empowerment che ha prodotto all’interno della struttura comunale.

Attorno al Banco, infatti, è nata una sorta di comunità non codificata che si reca presso la struttura non solo per ritirare la merce invenduta, ma, spesso, anche per donare spontaneamente pacchi di pasta o altro cibo confezionato, nell’ottica della spesa sospesa.

D’altro canto, all’interno del Comune, il Banco 13 ha ispirato un ripensamento e un’attualizzazione della Strategia Alimentare,

ed ha favorito la creazione di un team di lavoro giovane e motivato che ha delineato una road map per rendere il Banco una sorta di Hub delle buone pratiche alimentari e per incentivare il dono da parte degli esercenti.

I DATI

Il Progetto ha prodotto nella sua terza edizione i seguenti risultati relativi al periodo 19 aprile 2023 – 31 agosto 2023:

• 9.781,5 kg di merce invenduta, di cui 4.468,00 kg di frutta, 4.862,00 kg di verdura e 451,5 kg di pane;

•il numero di cassette distribuite, e dunque di cittadini raggiunti dai fini progettuali, è di 1.259 e dunque il peso medio di ogni cassetta è quantificato in 7,77 kg.

I dati attuali dunque suggeriscono una proiezione media di 2.173,67 kg di merce al mese, che secondo l’Amministrazione Comunale,

considerata la sensibilità sulla tematica da parte della cittadinanza livornese, è suscettibile di incremento per i periodi venturi.

La merce raccolta viene equamente distribuita in cassette di simile composizione.

Il progetto è attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato al Banco 13 del mercato coperto. Il ticket, necessario per il ritiro di una cassetta di merce,

può essere prenotato dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Il ritiro della cassetta di merce prenotata è invece possibile alle ore 14:00.