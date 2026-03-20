Referendum 22 e 23 marzo: 13 sezioni elettorali provvisoriamente spostate, attivo sevizio navetta gratuito
Livorno 20 marzo 2026 Referendum 22 e 23 marzo: 13 sezioni elettorali provvisoriamente spostate, attivo sevizio navetta gratuito
Attivato un servizio gratuito di taxi navetta
A causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso la scuola primaria Micheli di piazza XI maggio, in occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo, le sezioni elettorali normalmente ubicate nell’edificio scolastico saranno spostate temporaneamente presso il complesso Fermi-Campana, in via Stenone.
Le sezioni coinvolte sono le seguenti:
- Sezioni elettorali numero 73, 74, 75 e 76, che saranno trasferite presso la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi in via Stenone 12 (piano primo);
- Sezioni elettorali numero 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, che saranno presso la scuola primaria Campana in via Stenone 18 (piano terra e primo piano).
Le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche presenti nel plesso delle Micheli (ossia la n. 24, 28 e 32 , contraddistinte con la H) saranno posizionate alle scuole Campana in via Stenone 18 al piano terra.
Per agevolare il raggiungimento delle sezioni elettorali, come già in occasione delle precedenti consultazioni Regionali del 2025, il Comune attiverà un servizio taxi gratuito con partenza, ogni 15 minuti, dal piazzale XI Maggio n.7, angolo via Lamarmora, e arrivo in via Stenone davanti alle scuole elementari Campana e ritorno.
Il servizio sarà disponibile domenica 22 marzo dalle 8.00 alle 21.00 e lunedì 23 marzo dalle 8.00 alle 15.00.