Referendum 22 e 23 marzo: al via l’invio delle disponibilità per scrutatori
Livorno 22 gennaio 2026 Referendum 22 e 23 marzo: al via l’invio delle disponibilità per scrutatori
Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si svolgeranno le consultazioni relative al referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Tutte le informazioni sul referendum sono disponibili sul sito del Comune:
https://www.comune.livorno.it/
A partire da questa settimana, i cittadini già iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare la propria disponibilità a svolgere l’incarico. Le domande possono essere presentate di persona allo sportello elettorale entro le ore 13.00 di venerdì 20 febbraio, negli orari di apertura (martedì e giovedì: 15.30 – 17.30, lunedì e venerdì: 9.00 – 13.00). In alternativa, è possibile inviare la disponibilità online, accedendo con CIE o SPID al servizio “Scrutatore – Comunicazione della disponibilità alla designazione” disponibile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/
