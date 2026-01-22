Home

Referendum 22 e 23 marzo: al via l’invio delle disponibilità per scrutatori

22 Gennaio 2026

Livorno 22 gennaio 2026

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si svolgeranno le consultazioni relative al referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Tutte le informazioni sul referendum sono disponibili sul sito del Comune:

https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/ referendum-22-23-marzo-2026.

A partire da questa settimana, i cittadini già iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare la propria disponibilità a svolgere l’incarico. Le domande possono essere presentate di persona allo sportello elettorale entro le ore 13.00 di venerdì 20 febbraio, negli orari di apertura (martedì e giovedì: 15.30 – 17.30, lunedì e venerdì: 9.00 – 13.00). In alternativa, è possibile inviare la disponibilità online, accedendo con CIE o SPID al servizio “Scrutatore – Comunicazione della disponibilità alla designazione” disponibile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/scrutatori- comunicazione-della- disponibilita-alla- designazione. La procedura online sarà attiva fino alla mezzanotte di domenica 22 febbraio.

