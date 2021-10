Home

Cronaca

Referendum Cannabis legale, “Si alla legalità, no alle mafie”. Oggi ultimo giorno per firmare, ecco dove

Cronaca

24 Ottobre 2021

Referendum Cannabis legale, “Si alla legalità, no alle mafie”. Oggi ultimo giorno per firmare, ecco dove

Livorno 24 ottobre 2021

Oggi domenica 24 ottobre è l’ultimo giorno di raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis

Lorenzo Dominici, referente Locale Comitato Promotore Referendum Cannabis Legale spiega cosa accadrà se passerà il quesito referendario (Video)

Chi a Livorno volesse firmare lo potrà fare dalle 16 alle 19 al gazebo in viale Italia presso i bagni Pancaldi

La raccolta firme, iniziata on line tramite SPID e conclusa nelle piazze e nelle strade italiane ha avuto un enorme successo, raggiungendo in poco più di un mese oltre 600mila firme.

Il quesito referendario chiede che non venga più considerata reato la coltivazione di cannabis ad uso personale e di togliere la sospensione della patente come sanzione amministrativa per chi detiene piccole quantità di sostanza stupefacente (guidare in stato di alterazione rimane reato ed è punito penalmente dal codice della strada).

Si tratta di un forte segnale, con il quale si chiede al parlamento di avviare una discussione seria riguardo un processo di legalizzazione più completo e ben strutturato, sul modello di altri paesi occidentali i quali, da qualche anno, hanno intrapreso questo percorso con enormi e tangibili benefici per tutta la collettività.



Per maggiori informazioni sui promotori, su dove firmare, come partecipare e come donare si può visitare il sito https://referendumcannabis.it/

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin