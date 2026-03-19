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Referendum, chiusura della campagna a Livorno: oggi Rosy Bindi al mercato centrale per il “No”

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19 Marzo 2026

Referendum, chiusura della campagna a Livorno: oggi Rosy Bindi al mercato centrale per il “No”

Livorno 19 marzo 2026 Referendum, chiusura della campagna a Livorno: oggi Rosy Bindi al mercato centrale per il “No”

Si avvia alla conclusione anche a Livorno la campagna referendaria promossa dalla CGIL, con una serie di iniziative pubbliche che vedranno la partecipazione di esponenti politici, rappresentanti delle associazioni e comitati cittadini.

Domani, giovedì 19 marzo alle ore 11, è in programma un punto stampa all’angolo tra via Grande e via del Giglio con la presenza dell’onorevole Rosy Bindi, figura di riferimento del fronte del “No” al referendum costituzionale.

Al termine dell’incontro con la stampa, Bindi prenderà parte a un volantinaggio insieme a una delegazione del comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale” e del comitato “Giusto dire No”. L’iniziativa si svolgerà nelle aree più frequentate del centro cittadino, a partire dal Mercato Centrale delle Vettovaglie e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di informare i cittadini e sensibilizzare sull’appuntamento referendario.

La mobilitazione proseguirà anche il giorno successivo. Venerdì 20 marzo, dalle 18 alle 20, piazza Grande ospiterà una serie di interventi pubblici promossi da associazioni e forze politiche impegnate nella campagna. Tra i relatori annunciati ci saranno Rossano Rossi, in rappresentanza del comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”, e Niccolò Volpe per il comitato “Giusto dire No”.

Due giornate, dunque, che segnano il momento conclusivo della campagna anche sul territorio livornese, con iniziative pensate per coinvolgere direttamente la cittadinanza e rafforzare il confronto pubblico in vista del voto.