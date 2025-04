Home

Referendum Cittadinanza, iniziativa PD con testimonianze delle comunità straniere

8 Aprile 2025

8 Aprile 2025

Referendum Cittadinanza, iniziativa PD con testimonianze delle comunità straniere

Livorno 8 aprile 2025

Il Circolo PD San Marco Pontino organizza nella serata di mercoledì 9 aprile alle ore 21.30 un’iniziativa di

presentazione del Referendum Cittadinanza in collaborazione con l’Unione Comunale PD Livorno e con il

Coordinamento Referendum Cittadinanza Livorno, al termine di una cena di autofinanziamento.

L’8 e il 9 giugno 2025 saremo chiamati a votare per 5 referendum tra cui la modifica del tempo di rilascio della

cittadinanza italiana agli immigrati provenienti dai paesi non Europei. Come già accade in altre nazioni il

referendum prevede la riduzione da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti agli immigrati

extracomunitari per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana. Una volta ottenuta, la cittadinanza

italiana sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni.

Questa semplice modifica rappresenterebbe una conquista decisiva per la vita di molti cittadini di origine

straniera (secondo le stime si tratterebbe di circa 2.500.000 persone) che, in questo Paese, non solo nascono e

crescono, ma da anni vi abitano, lavorano e contribuiscono alla sua crescita economica, sociale e culturale.

La proposta di modifica è un atto di civiltà non più rinviabile, che cambierà il futuro dei cittadini che scelgono

liberamente di stabilirsi con le loro famiglie e lavorare in Italia. La proposta è stata costruita insieme alle

Comunità straniere che rappresentano i loro connazionali in Italia ed è condivisa con altre forze politiche, con

organizzazioni sindacali e con l’associazionismo del Terzo Settore.

Secondo noi, votare SI consentirà a tutto il nostro Paese di migliorare l’integrazione e il contributo dei cittadini

immigrati alla nostra società e alle nostre comunità locali, garantendo anche maggior tutela ed eguali

opportunità alle giovani generazioni.

Per approfondire insieme le caratteristiche del Referendum Cittadinanza,

presso il Circolo Arci Divo Demi piazza Barriera Garibaldi – Livorno.

Saranno presenti all’incontro:

Barbara Bonciani responsabile Cooperazione, relazioni internazionali, migrazioni – Segreteria Unione

Comunale PD Livorno.

Silvia Gesess +Europa e Coordinamento Referendum Cittadinanza Livorno

Testimonianze di vita a cura dei rappresentanti delle Comunità straniere di Livorno

