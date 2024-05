Home

25 Maggio 2024

Referendum contro la precarietà, iniziativa della Cgil

Livorno, 25 maggio 2024 La Cgil provincia di Livorno invita gli under 35 a partecipare a un’assemblea per sostenere la raccolta firme lanciata a livello nazionale per promuovere i 4 quesiti referendari per un lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso. L’iniziativa – denominata “Battere la precarietà a colpi di referendum” – è in programma a Livorno martedì 28 maggio dalle 17.30 alle 19 presso la sede Cgil (salone al 1° piano) di via G.Ciardi 8. Sarà possibile partecipare anche connettendosi online sulla piattaforma Google Meet (il link sarà fornito chiedendo informazioni al numero 349 6420793).

L’assemblea è aperta a tutti gli under 35. All’incontro parteciperanno Fabrizio Zannotti (segretario generale Cgil provincia di Livorno) e Giulia Biagetti (dipartimento politiche giovanili Cgil Livorno).

“Analizzeremo – recita la nota sindacale – i 4 quesiti referendari e approfondiremo i motivi che hanno spinto la Cgil a lanciare una mobilitazione per cancellare alcune delle leggi che in questi anni hanno reso il lavoro precario e dunque indebolito le persone.

La riunione sarà l’occasione per fare il punto sulle iniziative già messe in campo sul nostro territorio (e non solo) e su quelle da promuovere nelle prossime settimane.

Sarà un momento per conoscersi, confrontarsi e organizzarsi per la promozione della raccolta di firme”.