Referendum e elezioni regionali, le informazioni utili

19 Settembre 2020

Referendum e elezioni regionali, le informazioni utili

Livorno, 18 settembre 2020 – Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15, si voterà per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, e per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana.

Tra le altre misure anti-Covid adottate per garantire votazioni in sicurezza, è previsto che l’elettore, dopo aver votato e aver ripiegato le schede, provveda ad inserirle direttamente nelle urne, anziché riconsegnarle al presidente di seggio.

Si ricorda ai cittadini di andare a votare muniti di mascherina.

Corpo elettorale

A Livorno per il referendum votano 123.892 elettori, di cui 58.851 maschi e 65.041 femmine.

Per le regionali votano 136.209 elettori, di cui 65.179 maschi e 71.030 femmine.

Gli elettori che votano per la prima volta sono 1.927, di cui 1.003 maschi e 924 femmine.

Novità per le sezioni elettorali

Sono confermate le 172 sezioni elettorali cittadine, con la novità che, per ragioni di sicurezza sanitaria, è cambiata l’ubicazione di due sezioni: la 143, precedentemente ubicata nella RSA Pascoli di via Mondolfi, e la sezione 144, precedentemente ubicata nella RSA Villa Serena in via di Montenero, sono state entrambe spostate presso la scuola Bartolena, in via Michel n. 8.

L’ufficio Elettorale del Comune ha provveduto ad inviare agli elettori interessati l’apposito tagliando adesivo di modifica dell’indirizzo della sezione, da apporre alla tessera elettorale.

Come si vota

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio (il numero è riportato sulla tessera elettorale) muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia; sono valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidate da un comando militare).

I documenti di identificazione, purché regolari, saranno accettati ai fini del voto anche se scaduti.

Si ricorda, tra l’altro, che a causa dell’emergenza sanitaria, la validità dei documenti di identità è prorogata al 31 dicembre 2020.

In mancanza di idoneo documento, l’elettore può essere identificato da uno dei membri dell’ufficio elettorale di sezione che lo conosca personalmente, o da parte di un altro elettore della sezione che ne attesti l’identità.

Nel caso in cui, per furto, smarrimento o altre circostanze l’elettore si trovasse privo di qualsiasi documento, sono previste aperture straordinarie dell’Anagrafe centrale (piazza del Municipio 50) e degli Sportelli Servizi al Cittadino Area Nord (piazza Saragat 1) e Area Sud (via Settembrini 33) per il rilascio delle carte d’identità, negli orari di seguito specificati.

Si ricorda che per avere il duplicato del documento di identità occorre presentarsi agli sportelli anagrafici con la denuncia di furto o smarrimento (oltre a codice fiscale o tessera sanitaria e una fototessera).

Agli sportelli anagrafici sarà rilasciata al cittadino una ricevuta con foto, valida per il riconoscimento al seggio, mentre la CIE sarà successivamente recapitata per posta al domicilio indicato dal richiedente.

Aperture straordinarie dell’Anagrafe

Gli sportelli dell’Anagrafe centrale in piazza del Municipio 50 (piano terra del “Comune Nuovo”) osserveranno turni di apertura straordinari, così articolati:

– per problematiche inerenti all’iscrizione nelle liste elettorali (situazioni di irreperibilità, residenza, ecc.) sabato 19 settembre in orario 9-13 e 15-18, domenica 20 settembre in orario 7-23 e lunedì 21 settembre in orario 7-15.

– per le carte d’identità (CIE) per gli elettori rimasti privi di qualsiasi documento, sabato 19 settembre presso l’Anagrafe centrale non sarà aperto nessuno sportello per carenza di personale per motivi di salute (il servizio sabato 19 settembre è comunque garantito presso lo Sportello Nord e lo Sportello Sud la mattina in orario 9-13 e il pomeriggio in orario 15.30-17.30). L’Anagrafe centrale di piazza del Municipio sarà invece aperta per le CIE domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 15.

Lo Sportello Servizi al Cittadino Area Nord (piazza Saragat 1) e lo Sportello Servizi al Cittadino Area Sud (via Settembrini 33) saranno aperti per le CIE urgenti venerdì 18 settembre in orario 15.30-17.30; sabato 19 settembre la mattina in orario 9-13 e il pomeriggio in orario 15.30-17.30; domenica 20 settembre ininterrottamente dalle ore 7 alle ore 23. Lunedì 21 settembre entrambi gli Sportelli Servizi al Cittadino non rilasceranno CIE in via d’urgenza, ma solo su prenotazione. Il servizio CIE urgenti lunedì 21 settembre sarà comunque garantito, come scritto prima, presso l’Anagrafe centrale di piazza del Municipio, dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 15.

Per problematiche di residenza, irreperibilità, ecc. non è possibile rivolgersi agli Sportelli Nord e Sud, ma solo all’Anagrafe centrale di piazza del Municipio.

Tessere elettorali

Per il rilascio di nuove tessere elettorali (per esempio per esaurimento dello spazio per il timbro), di duplicati per smarrimento o deterioramento, e di tagliandi adesivi per cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune, sono previste aperture straordinarie degli uffici secondo il seguente calendario:

Ufficio Elettorale di piazza del Municipio 50 piano primo: venerdì 18 e sabato 19 settembre aperto ininterrottamente in orario 9-18; domenica 20 settembre ininterrottamente in orario 7-23; lunedì 21 settembre ininterrottamente in orario 7-15.

Sportello Servizi al Cittadino Area Nord (piazza Saragat 1) e Sportello Servizi al Cittadino Area Sud (via Settembrini 33): venerdì 18 settembre aperti in orario 15.30-17.30; sabato 19 settembre la mattina in orario 9-13 e il pomeriggio in orario 15.30-17.30; domenica 20 settembre ininterrottamente dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 21 settembre ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 15.

Per il riconoscimento del diritto di voto assistito con apposizione del timbro AVD sulla tessera elettorale, rivolgersi esclusivamente all’ufficio Elettorale, in piazza del Municipio.

In caso di trasferimento di residenza da un Comune a un altro, è il nuovo Comune di residenza che rilascia la nuova tessera elettorale, ritirando quella vecchia.

Per ulteriori informazioni sul servizio elettorale telefonare ai numeri 0586 820449 – 820531 – 820749 o scrivere a elettorale@comune.livorno.it

Servizio trasporto elettori non deambulanti

Per consentire ai cittadini non deambulanti di recarsi ai seggi per il voto, è disponibile il servizio di trasporto “a chiamata” completamente gratuito istituito dal Comune di Livorno, con operatori muniti di dispositivi di protezione anti-Covid.

Il servizio può essere richiesto e prenotato per posta elettronica all’indirizzo sgabbrielli@comune.livorno.it (nella mail specificare “Richiesta di trasporto elettore non deambulante” inserendo indirizzo e recapito telefonico per essere contattati per l’appuntamento) oppure telefonando al numero 0586 820588 venerdì 18 settembre dalle ore 15 alle ore 18; sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 13; domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23, lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15 (ovviamente in tempo utile per recarsi al seggio).

L’elettore non deambulante dovrà farsi trovare al portone di casa. Solo ed esclusivamente nel caso in cui l’elettore abiti al piano terra o ad un piano rialzato con ascensore, potrà essere prelevato alla porta dell’appartamento in cui risiede.

Votare in una sezione priva di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, quando la sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto recandosi (usufruendo del servizio comunale per non deambulanti o autonomamente) presso una delle 25 sezioni esenti da barriere architettoniche, qui elencate.

SEZIONI PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE INDIRIZZO E NOME SCUOLA SEDE DI SEGGIO 5 Scuola elementare “M. D’Azeglio” Via dei Mulini a Vento, n.2 7 Scuola elementare “C. Bini” Via C. Bini , n. 22 13 Scuola media “G. Borsi” via della Coroncina, n. 21 23 Scuola elementare “A. Benci” Via Bernardina, n. 35 24 Scuola elementare “G. Micheli” p.le XI maggio, n. 25 28 Scuola elementare “G. Micheli” p.le XI maggio, n. 25 32 Scuola elementare “G. Micheli” p.le XI maggio, n. 25 35 Scuola media “Micali” succ. (Ex Tesei) Via degli Archi, n. 66 47 Scuola elementare “E. De Amicis” V.le G. Marconi, n. 77 50 Scuola media “G. Pazzini” Via San Gaetano, n. 19 56 Scuola media “G. Mazzini” Via G. Targioni Tozzetti, n. 5 68 Scuola elementare “G. Puccini” Via E. Zola, n.75 70 Scuola media “E. Fermi” Via N. Stenone, n. 12 77 Scuola elementare “A. Modigliani” Via A.M.E. Agnoletti, n. 3 87 Scuola media “Michelangelo” Via R. Dudley, n. 3 93 Scuola elementare “G. Rodari” V.le Risorgimento, n. 140 103 Scuola elementare “A. Razzauti” Via Basiliacata, n. 17/a 107 Scuola elementare “P. Albertelli” Via P. Albertelli, n. 1 109 Scuola media “Bartolena” (ex XI Maggio) Via E. Bois, n. 14 120 Scuola media “B. Brin” Via Sardegna, n. 25 126 Scuola elementare “C. Cattaneo” Via C. Cattaneo, n. 5 135 Scuola elementare “G. Carducci” Via D. Provenzal, n. 27 153 Scuola elementare “A. Gramsci” Via Campania, n. 39 155 Scuola elementare “P. Thouar” Via Niccodemi, n. 1 159 Scuola elementare “Villa Corridi” Via del Vecchio Lazzeretto, n. 26

L’elettore non deambulante che si reca a votare in un seggio privo di barriere architettoniche diverso dal suo, deve esibire al seggio, unitamente alla tessera elettorale, un’attestazione medica appositamente rilasciata, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o marche, dall’Azienda Sanitaria (va bene anche se rilasciata in precedenza per altri scopi) oppure una copia autentica della patente di guida speciale.

Sul sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest è disponibile il calendario con gli orari e le sedi dove vengono effettuate le visite.

Votare con l’assistenza di un accompagnatore

Gli elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto (per es. i ciechi), possono andare a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia. Per il voto assistito occorre l’annotazione permanente sulla tessera elettorale (sigla AVD), a meno che l’impedimento fisico sia evidente, oppure il vecchio libretto di invalidità civile, oppure una certificazione medica rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria ( vedi calendario ) La certificazione medica per il voto assistito può essere utilizzata anche per usufruire del servizio di trasporto per elettori non deambulanti.

Informazioni per presidenti di seggio e s crutatori

Sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it (all’interno del banner “Elezioni – Referendum 20-21 settembre”) sono pubblicate informazioni e allegati utili allo svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, nella sottosezione “Notizie utili per i presidenti degli uffici elettorali di sezione”, sono disponibili i file con le istruzioni relative al Referendum e alle Elezioni regionali, e il Protocollo sanitario di sicurezza.

Il video tutorial dell Regione Toscana

Seguire il voto sul sito internet del Comune di Livorno

A Livorno, dove si vota solo per il referendum e le regionali, lo spoglio si concluderà lunedì stesso, subito dopo la chiusura delle urne e le operazioni di riscontro del numero dei votanti: prima saranno scrutinate le schede per il referendum, e subito dopo si passerà allo scrutinio dei voti per le regionali.

Durante le operazioni di voto, dal banner “ Elezioni Referendum 20-21 settembre ” si potrà accedere alle pagine predisposte dall’Ufficio Statistica del Comune di Livorno, con il supporto degli uffici del Settore Sistemi Informativi, per monitorare in tempo reale i dati sull’affluenza e, successivamente, lo spoglio dei voti.

In particolare saranno disponibili :

le rilevazioni sull’ affluenza della mattina (ore 12), del pomeriggio (ore 19) e della sera (ore 23) di domenica 20 settembre e l’affluenza finale delle ore 15 di lunedì 21 settembre;

lo scrutinio dei voti per il referendum costituzionale a partire dalle ore 15 di lunedì 21 settembre fino al termine delle operazioni;

lo scrutinio dei voti (e delle preferenze) delle elezioni regionali , a partire dalle ore 15 di lunedì 21 settembre fino al termine delle operazioni.

Alla fine delle operazioni di voto, saranno diffuse anche informazioni di dettaglio sulle preferenze dei vari candidati per singola sezione elettorale.

Per collegarsi: http://mizar.comune.livorno. it/elezioni (click su “Risultati ed Affluenze”).

Per informazioni sulle Elezioni Regionali è possibile collegarsi anche al sito della Regione Toscana

https://www.regione.toscana. it/-/elezioniregionali2020

Per informazioni sul Referendum è possibile collegarsi anche al sito del Ministero dell’Interno

https://www.interno.gov.it/it/ speciali/elezioni-e- referendum-2020

Modifiche alla viabilità

Per facilitare gli spostamenti del personale impegnato nelle operazioni elettorali e il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori, da sabato 19 a lunedì 21 settembre (compresi) sono sospese tutte le ZSC e tutte le ZTL cittadine. Sarà quindi consentito il transito (anche dai varchi elettronici) e la sosta dei veicoli su tutto il territorio cittadino.

Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 settembre la ztl notturna “A” del quartiere Venezia sarà abrogata dalle ore 20 alle ore 5 del mattino successivo.

Dalle ore 14 di lunedì 21 settembre, fino al termine delle operazioni elettorali, nell’area antistante la Banca d’Italia (in piazza del Municipio) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli utilizzati dai presidenti di seggio, con soppressione dei posti auto riservati ai taxi.

Dalle ore 15 di lunedì 21 settembre, fino al termine delle operazioni elettorali, i veicoli utilizzati dai presidenti di seggio saranno autorizzati a parcheggiare anche in via Cogorano, lato civici pari.