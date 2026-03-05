Home

Referendum, il 7 e 8 marzo tornano i presìdi del PD Livorno

5 Marzo 2026

Livorno 5 marzo 2026

Continuano a Livorno le iniziative di informazione promosse dall’Unione Comunale del Partito Democratico in vista del referendum popolare sulla legge costituzionale in materia di giustizia.

Sabato 7 marzo i volontari saranno presenti dalle ore 10 alle 12 con banchetti/volantinaggio informativo in piazza Saragat, piazza Garibaldi, via Costanza e via del Giglio. Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17, è previsto un volantinaggio alla rotonda d’Ardenza. Domenica 8 marzo, dalle ore 10 alle 12, sarà inoltre allestito un banchetto di fronte ai Pancaldi.



Le iniziative si inseriscono nella campagna a sostegno del voto del NO al quesito del referendum che interviene su sette articoli della Costituzione, incidendo su temi quali la separazione dei poteri e l’indipendenza della magistratura. Le modifiche previste in materia di organi di governo e disciplina della magistratura rischiano di ridurre l’autonomia di giudici e pubblici ministeri, aumentando l’influenza della politica sul sistema giudiziario.



Si ricorda che la consultazione si terrà domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15. Trattandosi di referendum confermativo, non è previsto quorum: l’esito sarà determinato dal numero dei voti validamente espressi.