Referendum, il Comune cerca scrutatori e presidenti di seggio. Come fare domanda

26 Aprile 2025

Livorno, 26 aprile 2025

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si svolgeranno le consultazioni relative a cinque referendum popolari (Più informazioni sui quesiti: https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/ referendum-dell-8-e-9-giugno- 2025). I cittadini interessati a prestare servizio come Presidenti di seggio o scrutatori sono tenuti a comunicare la propria disponibilità.

Presidenti di seggio

Gli elettori residenti in Livorno, anche non iscritti all’albo dei Presidenti di seggio, in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali, fino a venerdì 6 giugno possono chiedere di essere inseriti in un elenco aggiuntivo, dando così la propria disponibilità a subentrare nell’esercizio delle funzioni di Presidente di seggio presso gli uffici elettorali di sezione, nei casi di improvvisa vacanza dei Presidenti originariamente nominati dalla Corte di Appello. Per essere inseriti nell’elenco aggiuntivo dei Presidenti di seggio, è sufficiente inviare l’apposito modulo debitamente compilato e corredato da copia del documento di identità a elettorale@comune.livorno.it. Tutti i dettagli sulla procedura da seguire e il modulo da scaricare sono disponibili alla pagina: https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/5537

Scrutatori

Coloro che siano già iscritti nell’albo comunale degli scrutatori, invece, avranno tempo fino a venerdì 9 maggio per segnalare la propria disponibilità all’esercizio della funzione di scrutatore di seggio recandosi di persona, muniti di documento d’identità, allo sportello dell’Ufficio Elettorale, piazza del Municipio 50, primo piano, oppure on line tramite il portale Multiservizi del Comune di Livorno https://cizrm.municipia.eng. it/login?ente=E625, autenticandosi tramite SPID, CNS, TS-CNS o CIE. L’iscrizione all’albo degli scrutatori è comunque condizione essenziale per la nomina e può essere verificata collegandosi al seguente indirizzo: https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/4264

Per la nomina a scrutatore sono previsti i seguenti criteri di priorità:

1) condizione di disoccupazione, risultante dall’iscrizione al centro per l’impiego;

2) studenti;

3) tutti gli altri.

Coloro che dichiarano le priorità 1) o 2), dovranno fornire rispettivamente anche le indicazioni relative allo stato di disoccupazione risultante dall’iscrizione al centro per l’impiego o al corso di studi frequentato, al fine di consentire i controlli da parte dell’Ente sulle dichiarazioni presentate.

I criteri di assegnazione ai seggi saranno i seguenti:

a) ad ogni sezione elettorale vengono assegnati gli scrutatori, a partire dalla priorità 1 e proseguendo fino alla 3, se possibile in base alla sezione elettorale di appartenenza oppure allo stesso plesso ove è ubicata la stessa sezione;

b) nel caso in cui le disponibilità presentate siano inferiori al numero degli scrutatori occorrenti, i restanti nominativi verranno estratti a sorte dall’albo;

c) nel caso in cui le disponibilità siano superiori al numero degli scrutatori necessari ai posti da ricoprire, fermo restando l’applicazione delle priorità soprindicate, tutti coloro che abbiano dato la disponibilità saranno sorteggiati e assegnati a ricoprire i posti degli scrutatori effettivi. Gli eccedenti, sempre secondo sorteggio, saranno assegnati ai primi posti della graduatoria dei supplenti.