21 Marzo 2025

Referendum, il Comune di Livorno cerca un locale di 400 mq in locazione per i mesi di maggio e giugno

Sarà utilizzato per custodire il materiale elettorale in occasione dei prossimi referendum dell’8 e 9 giugno . Le proposte dovranno pervenire entro le ore 13 di martedì 1° aprile

In previsione dei prossimi referendum popolari dell’8 e 9 giugno, il Comune di Livorno ha pubblicato un bando per la ricerca di un locale in locazione da destinare alla preparazione e alla custodia del materiale elettorale destinato ai seggi (ovvero i “sacchi elettorali” che contengono le schede di votazione, le liste elettorali di sezione, i manifesti da applicare al seggio, i verbali delle operazioni di votazione e scrutinio, i modelli ministeriali relativi alle liste aggiunte, la cancelleria, ecc.).

La locazione dell’immobile avrà la durata di due mesi, dal 1° maggio al 30 giugno 2025.

I referendum ammessi sono cinque, il ché comporterà la predisposizione di 6/7 sacchi per ciascuna sezione elettorale, per un totale di oltre 1.000 sacchi. Pertanto i requisiti minimi del locale prevedono una superficie coperta utilizzabile di almeno 400 metri quadrati, la collocazione al piano terra, in una zona ben raggiungibile e collegata alle principali arterie stradali cittadine, l’accessibilità tramite cancello o altro sistema tale da consentire l’ingresso di un camion per lo scarico del materiale elettorale inviato dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Livorno e il carico dei sacchi, una volta predisposti, da parte del servizio facchinaggio del Comune per la distribuzione alle sezioni elettorali.

Inoltre, il locale dovrà essere ubicato all’interno del territorio del Comune di Livorno, dovrà essere dotato di impianti igienici e tecnologici (antincendio) a norma e funzionanti, e dovrà essere immediatamente accessibile ed utilizzabile. Non potranno, pertanto, essere proposti fabbricati che bisognino di ingenti interventi di ristrutturazione, adeguamento o miglioramento.

Le proposte dovranno pervenire tramite PEC entro le ore 13 di martedì 1° aprile, con le modalità e con la documentazione specificata nel bando e nei relativi allegati, pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno (collegamento diretto tramite l’indirizzo abbreviato bit.ly/4iD78y2)

È possibile scrivere per chiarimenti a: elettorale@comune.livorno.it