Referendum lavoro e cittadinanza, Cgil: domani volantinaggio al Mercato centrale e giro dei fossi in battello con striscioni

11 Aprile 2025

Livorno, 10 aprile 2025 Referendum lavoro e cittadinanza, Cgil: domani volantinaggio al Mercato centrale e giro dei fossi in battello con striscioni

Sabato 12 aprile partirà ufficialmente anche a Livorno la campagna referendaria in vista dei 5 quesiti referendari su lavoro e cittadinanza in programma 8 e 9 giugno. Dalle 9 alle 13 la Cgil effettuerà un presidio e un volantinaggio al mercato di via Buontalenti e un giro in battello lungo i fossi medicei con striscioni e bandiere. All’iniziativa saranno presenti anche Fabio Berni (Cgil Toscana) e Paolo Cecchi (Fisac-Cgil Toscana).

Questa è solo la prima di una lunga serie di iniziative che saranno messe in atto per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo referendum. Nei giorni 8 e 9 giugno sarà fondamentale recarsi alle urne e votare 5 Sì per contrastare i licenziamenti illegittimi, fornire più tutele alle lavoratrici e ai lavoratori delle piccole imprese, ridurre il lavoro precario, garantire più sicurezza sul lavoro e dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.