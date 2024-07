Home

Cronaca

Referendum per lavoro tutelato, sicuro, dignitoso e stabile, Cgil raccoglie 8600 firme in tutta la provincia

Cronaca

13 Luglio 2024

Referendum per lavoro tutelato, sicuro, dignitoso e stabile, Cgil raccoglie 8600 firme in tutta la provincia

Livorno 13 luglio 2024 – Referendum per lavoro tutelato, sicuro, dignitoso e stabile, Cgil raccoglie 8600 firme in tutta la provincia

In tutta la provincia di Livorno la Cgil ha raccolto oltre 8600 firme a sostegno dei quattro referendum abrogativi lanciati a livello nazionale dalla Cgil per un lavoro tutelato, sicuro, dignitoso e stabile: un risultato importante frutto di tanto impegno e determinazione.

Le firme raccolte a livello provinciale dalla Cgil sono state precisamente 8647 per ogni quesito. Un traguardo significativo raggiunto grazie al grande impegno messo in campo da delegati, lavoratrici e lavoratori, volontari, pensionati e dirigenti sindacali.

A partire dallo scorso 25 aprile – data in cui è iniziata ufficialmente la mobilitazione – sono stati allestiti banchetti per la raccolta firme nelle piazze di tutta la provincia e in occasione di molte iniziative pubbliche.

“Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato importante. Un ringraziamento particolare agli avvocati, i consiglieri comunali, gli impiegati e i funzionari degli uffici anagrafe e degli uffici elettorali della provincia che con il loro supporto hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. – Dichiarano dal sindacato e proseguono:

Nella primavera 2025 saremo pertanto chiamati ad esprimerci sui quesiti referendari proposti. L’iniziativa della Cgil però non si fermerà: a partire dalla prossima settimana saremo infatti impegnati a raccogliere firme per indire un referendum contro la legge sull’autonomia differenziata”.