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Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: le informazioni utili

Cronaca

19 Marzo 2026

Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: le informazioni utili

Livorno 19 marzo 2026 Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: le informazioni utili

I cittadini livornesi saranno chiamati domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, ad esprimere il loro voto in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Testo del quesito referendarioA seguito dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione, – con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta depositata il 28 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione – con DPR 7 febbraio 2026, pubblicato nella GU n. 31 del 7 febbraio 2026, è stato riformulato il quesito del referendum popolare confermativo da sottoporre agli elettori e che risulta il seguente:«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

Sulla pagina Referendum popolare confermativo del 22 – 23 marzo 2026 – Città di Livorno del sito internet del Comune, sono fornite informazioni relativamente ai servizi del Comune in occasione della votazione, sulle modalità di voto e alle istruzioni per presidenti di seggio e scrutatori.

Corpo elettoraleIn base ai dati aggiornati al 15° giorno antecedente le elezioni, a Livorno gli aventi diritto al voto per i Referendum popolari sono 121470.Sezioni elettoraliLe sezioni elettorali cittadine sono 171. Le sezioni ubicate presso la scuola primaria Micheli di piazzale XI maggio, causa importanti lavori di ristrutturazione, sono state trasferite provvisoriamente nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana di via Stenone, specificamente:

le sezioni elettorali nn. 73,74,75 e 76, presso la scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” in via Stenone n. 12 (piano primo);

le sezioni elettorali nn. 24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 presso scuola primaria “Campana” in via Stenone n. 18 (piano terra e primo piano).

Come si vota

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio (il numero è riportato sulla tessera elettorale) muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia; sono valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidate da un comando militare).

I documenti di identificazione, purché regolari, saranno accettati ai fini del voto anche se scaduti.

In mancanza di idoneo documento, l’elettore può essere identificato da uno dei membri dell’ufficio elettorale di sezione che lo conosca personalmente, o da parte di un altro elettore della sezione che ne attesti l’identità.

Rilascio TESSERE ELETTORALI:

UFFICIO ELETTORALE (Piazza del Municpio 50)

da lunedì 2 marzo a giovedì 19 marzo: apertura da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13.00; martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30;

– venerdì 20 marzo: orario continuato, dalle 9.00 alle 18.00– sabato 21 marzo: orario continuato dalle 9.00 alle 18.00– domenica 22 marzo: orario continuato dalle 7.00 alle 23.00

– lunedì 23 marzo: orario continuato dalle 7.00 alle 15.00.

SPORTELLO AL CITTADINO AREA NORD (Piazza Saragat 1)

fino a venerdì 20 marzo: apertura da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13.00; martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30;

– sabato 21 marzo: orario continuato 9.00 – 15.00

– domenica 22 marzo: orario continuato 7.00 – 19.00

– lunedì 23 marzo: orario continuato 7.00 -15.00

SPORTELLO AL CITTADINO AREA SUD (Via Settembrini 33)

fino a venerdì 20 marzo : apertura da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13.00; martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30;

Scuola Media “Micali”, succ. via degli Archi 66;

Scuola Elementare “Villa Corridi,”, via del Vecchio Lazzaretto n. 26;

Scuola Elementare “Campana”, via Stenone 18

Si ricorda che in caso di trasferimento di residenza da un Comune a un altro, è il nuovo Comune di residenza che rilascia la nuova tessera elettorale, ritirando quella vecchia

Altri SERVIZI ANAGRAFICI (rilascio Carte d’Identità, cambi di residenza, irreperibilità, Aire, ecc..)

Ufficio Anagrafe per Carte Identità:

sabato 7 giugno dalle 9,00 alle 13.00

domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Ufficio Anagrafe per tutti gli altri servizi (cambi residenza-Irreperibilità – Aire, ecc.):domenica 22 marzo ore 7.00 – 23.00 lunedì 23 marzo ore 7.00 – 15.00

Centro Servizi Area Nord:sabato 21 marzo – dalle ore 9.00 alle ore 15.00;

domenica 22 marzo – dalle ore 7.00 alle ore 19.00;

lunedì 23 marzo – dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Centro Servizi Area Sud:

sabato 21 marzo – dalle ore 9.00 alle ore 15.00;

domenica 22 marzo – dalle ore 7.00 alle ore 19.00;

lunedì 23 marzo – dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Votare con l’assistenza di un accompagnatore

Gli elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto (per es. i ciechi), possono andare a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia. Per il voto assistito occorre l’annotazione permanente sulla tessera elettorale (sigla AVD), a meno che l’impedimento fisico sia evidente, oppure il vecchio libretto di invalidità civile, oppure una certificazione medica rilasciata gratuitamente dall’ Azienda Sanitaria, anche in precedenza per altri scopi. La certificazione medica per il voto assistito può essere utilizzata anche per usufruire del servizio di trasporto per elettori non deambulanti. Questo il calendario delle visite predisposto per i prossimi giorni dall’Asl Toscana Nord Ovest:

CENTRO SOCIO SANITARIO LIVORNO NORD – VIA FIERA DI S. ANTONINO, 3 – LIVORNO GIORNO ORE VENERDI’ 20/03/2026 09:00–12:00 SABATO 21/03/2026 09:30–11:30 DOMENICA 22/03/2026 09:30-12:30 LUNEDI’ 23/03/2026 07:30-9:00

PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALI CIVILI DI LIVORNO – VIALE ALFIERI, 36 – LIVORNO Il personale di reparto provvederà a segnalare le richieste di voto dei cittadini ricoverati. Le certificazioni per i cittadini ricoverati che richiedano il voto assistito potranno essere rilasciate il giorno 23/03/2026 (dalle ore 9:00 fino a chiusura del seggio) dai medici di DMPO.

MEDICINA LEGALE/VOTO NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: Le certificazioni per gli ospiti delle RSA che richiedano il voto assistito potranno essere rilasciate il giorno 20/03/2026 dal medico del servizio di medicina legale che si recherà presso le strutture che ne faranno preventiva richiesta entro il 19/03/2026. Le richieste dovranno essere inoltrate dalle direzioni/segreterie delle RSA telefonando al numero 0586/223938 dal lunedì al venerdì, orario 9 – 12 oppure via e-mail all’indirizzo medicinalegale.livorno@ uslnordovest.toscana.it

Il calendario predispsoto dalla USL può essere consultato al seguente link della USL Toscana Nord Ovest: https://www.uslnordovest. toscana.it/comunicati-stampa/ 16427-zona-livornese-ecco-le- indicazioni-per-il-rilascio- delle-certificazioni-per- elettori-con-disabilita-o- impedimenti-fisici-in-vista- del-referendum-costituzionale- di-domenica-22-e-lunedi-23- marzo-2026?highlight= WyJ2b3RvIiwiYXNzaXN0aXRvIl0=

Il Ministero dell’Interno, con Circolare DAIT n. 32/2026 ha precisato che hanno diritto al voto assistito anche gli elettori in possesso della Carta EU DISABILITY di tipo A – Carta Europea della Disabilità – documento che dimostra la disabilità di una persona senza la necessità di esibire altra certificazione medica. La Carta può essere richiesta attraverso una procedura on line da parte del cittadino sul sito web dell’INPS. La carta dà pertanto diritto all’accompagnatore a condizione che sulla stessa sia riportata la dicitura “A” che attesta la condizione di non autosufficienza della persona con disabilità, che potrà pertanto avvalersi dell’assistenza di un’altra persona.

Servizio trasporto elettori non deambulanti

Per consentire ai cittadini non deambulanti (con gli eventuali accompagnatori) di recarsi ai seggi per il voto, è disponibile il servizio di trasporto “a chiamata” completamente gratuito istituito dal Comune di Livorno con mezzo munito di pedana monta carrozzelle. Il servizio consente di prelevare l’elettore non deambulante alla porta dell’appartamento al piano in cui risiede, anche nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di ascensore.

Il servizio può essere richiesto e prenotato contattando il Comune al seguente indirizzo e-mail ssimoncini@comune.livorno.it oppure al numero telefonico 0586/820178, nei giorni venerdì 20 marzo dalle ore 15 alle ore 17, sabato 21marzo dalle ore 9 alle ore 12, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 22 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 14. Il servizio di trasporto sarà attivo per tutto l’orario di apertura dei seggi elettorali domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23.00 e Lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

Votare in una sezione priva di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, quando la sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto recandosi (usufruendo del servizio comunale per non deambulanti o autonomamente) presso una delle 25 sezioni esenti da barriere architettoniche, qui elencate:

SEZIONI PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SEDE DI SEGGIO E INDIRIZZO 5 Scuola elementare “M. D’Azeglio” Via dei Mulini a Vento n.2 7 Scuola elementare “C. Bini” Via C. Bini n. 22 13 Scuola media “G. Borsi” via della Coroncina n. 21 23 Scuola elementare “A. Benci” Via Bernardina n. 35 24 Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18 28 Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18 32 Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18 35 Scuola media “Micali” succ. (Ex Tesei) Via degli Archi n. 66 47 Scuola elementare “E. De Amicis” V.le G. Marconi n. 77 50 Scuola media “San Gaetano” Via San Gaetano n. 19 56 Scuola media “G. Mazzini” Via G. Targioni Tozzetti n. 5 68 Scuola elementare “G. Puccini” Via E. Zola n.75 70 Scuola media “E. Fermi” Via N. Stenone n. 12 77 Scuola elementare “A. Modigliani” Via A. M. E. Agnoletti n. 3 87 Scuola media “Michelangelo” Via R. Dudley n. 3 93 Scuola elementare “G. Rodari” V.le Risorgimento n. 140 103 Scuola elementare “A. Razzauti” Via Basiliacata n. 17/a 107 Scuola elementare “P. Albertelli” Via P. Albertelli n. 1 109 Scuola media “Brin XI Maggio” Via E. Bois n. 14 120 Scuola media “B. Brin” Via Sardegna n. 25 126 Scuola elementare “C. Cattaneo” Via C. Cattaneo, n. 5 135 Scuola elementare “G. Carducci” Via D. Provenzal, n. 27 153 Scuola elementare “A. Gramsci” Via Campania, n. 39 155 Scuola elementare “P. Thouar” Via Niccodemi, n. 1 159 Scuola elementare “Villa Corridi” Via del Vecchio Lazzeretto, n. 26

L’elettore non deambulante che si reca a votare in un seggio privo di barriere architettoniche diverso dal suo, deve esibire al seggio, oltre alla tessera elettorale, un’attestazione medica appositamente rilasciata, gratuitamente, dall’Azienda Sanitaria (nel paragrafo precedente è riportato il calendario dell’Azienda Sanitaria con orario e sedi dove vengono effettuate le visite). La certificazione va bene anche se rilasciata in precedenza per altri scopi. In alternativa può essere esibita una copia autentica della patente di guida speciale.

Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: le informazioni utili