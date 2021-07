Home

2 Luglio 2021

Referendum sulla giustizia promossi dal Carroccio e dai Radicali, ecco dove poter firmare

Livorno 2 luglio 2021

Inizia oggi e proseguirà per tutto il fine settimana, ma anche nei successivi, la campagna di raccolta firme della Lega-Salvini Premier a Livorno e provincia come in tutta la Toscana e nel resto d’ Italia, per i referendum sulla giustizia promossi dal Carroccio e dai Radicali.

“Partiremo in tutta la Toscana nel fine settimana in decine di piazze con i nostri gazebo – afferma il commissario della Lega Toscana Salvini Premier, On. Mario Lolini- cercando di essere presenti anche nelle località turistiche e balneari.

Si tratta di sei temi di grande importanza, come la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere in magistratura, i limiti agli abusi di custodia cautelare, l’ abolizione del decreto Severino.

Temi di grande attualità su cui la Lega si impegna e che vanno nell’interesse del cittadino e della giustizia”. L’ obiettivo della Lega Toscana è di raccogliere quante più firme possibile per contribuire alla causa nazionale.

“Ci siamo posti come obiettivo – afferma Lolini- di raggiungere almeno 45 mila firme raccolte in tutta la Toscana durante le varie settimane in cui chiederemo ai nostri militanti e volontari, ma anche a chi ha ruoli istituzionali, dai consiglieri comunali fino ai parlamentari passando per i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, in qualità anche di autenticatori, un grande sforzo collettivo.

Sono convinto che la Toscana risponderà e l’ obiettivo fissato non solo verrà raggiunto, ma verrà anche superato.

La battaglia sulla giustizia non è di bandiera, ma di buonsenso e sono convinto che molti cittadini la condividano e daranno il loro sostegno a quello che è il principale strumento di democrazia diretta prevista dalla nostra Costituzione che è il referendum”.

In provincia di Livorno, nello specifico sarà possibile firmare nei seguenti luoghi e orari:

– Venerdì 2 Luglio a Livorno (Mercato Centrale dalle 9:30 alle 12:30) e a Piombino (Piazza Gramsci dalle 9:00 alle 12:00);

– Sabato 3 Luglio a Livorno (Mercato Centrale dalle 9:30 alle 12:30) e a Rosignano (Via Marradi, 14 dalle 17:30 alle 20:00);

– Domenica 4 Luglio a Piombino (Piazza Gramsci dalle 20:30 alle 23:30) e a Castiglioncello (Piazza della Vittoria dalle 17:00 alle 20:00)

