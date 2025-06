Home

10 Giugno 2025

Livorno 10 giugno 2025 Referendum, Tenerini (FI): "Lezione di maturità democratica, gli italiani respingono la demagogia"

“I dati parlano da soli. Il referendum è stato bocciato nel modo più netto e politico possibile: attraverso la libera scelta dei cittadini di non prestarsi a una manipolazione degli strumenti democratici. Non è mancato il voto: è mancata la fiducia verso chi ha piegato il tema del lavoro e della cittadinanza a una logica di scontro ideologico, anziché di proposta riformatrice.

Il 70% degli italiani ha voltato le spalle a quesiti mal posti, tecnici solo in apparenza, pensati per dividere e non per costruire. Ma c’è di più: anche sul tema simbolico e identitario della cittadinanza, la sinistra ha subito una sconfitta evidente. Non solo perché il quorum non è stato raggiunto, ma perché quasi il 35% dei votanti ha detto ‘no’. Un segnale che arriva anche da chi, tradizionalmente, si riconosce in un’area progressista e che oggi ha scelto il buon senso.

Questa è la dimostrazione che il Paese è molto più maturo di certa propaganda. Che gli italiani non si fanno incantare dagli slogan, e non accettano che questioni complesse come il diritto del lavoro o l’integrazione vengano ridotte a battaglie da palco elettorale.

Chi ha promosso questo referendum oggi deve porsi una domanda: davvero pensava di riformare lo Statuto dei lavoratori, il sistema delle tutele, la disciplina degli infortuni e la legge sulla cittadinanza italiana con cinque crocette e un volantino?

La verità è che le riforme si fanno nelle sedi opportune: in Parlamento, con il confronto tra forze politiche responsabili, con l’ascolto delle parti sociali, con il rispetto delle regole democratiche. È lì che continueremo a lavorare, con serietà e determinazione, perché l’Italia non ha bisogno di bandiere ideologiche, ma di risposte concrete.

Noi vogliamo un Paese in cui i diritti crescano insieme alla libertà. In cui il lavoro sia tutelato davvero, non agitato come strumento di propaganda. In cui la cittadinanza sia un traguardo consapevole, non un automatismo.

Il voto — o meglio, il non voto — degli italiani non è stato silenzio: è stato un messaggio fortissimo.

E noi, quel messaggio, lo abbiamo ascoltato.” E’ quanto dichiara con una nota l’onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia)

