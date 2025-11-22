“Regalo sospeso”, lal via ’iniziativa per donare a Natale un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà

Home

22 Novembre 2025

Livorno 22 novembre 2025 “Regalo sospeso”, l’iniziativa per donare a Natale un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà

L’iniziativa solidale “Regalo sospeso”, pensata per donare un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà, sarà riproposta anche per le prossime festività natalizie.

Come nelle precedenti edizioni, i cittadini che si recheranno negli esercizi che hanno aderito all’iniziativa, riconoscibili grazie all’esposizione di un’apposita locandina predisposta dal Comune, potranno acquistare un regalo e lasciarlo “sospeso”.

Giocattoli, libri, articoli di cartoleria, accessori sportivi come borse porta indumenti, borracce, palle, skateboard, con esclusione di abbigliamento: queste le tipologie di “regali sospesi” stabilite già negli anni scorsi dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria dei commercianti.

L’iniziativa per raccogliere i regali avrà inizio martedì 25 novembre e si concluderà domenica 21 dicembre. I regali verranno poi ritirati e consegnati ai destinatari attraverso organizzazioni del Terzo Settore.

Il “Regalo sospeso” è stato presentato a Palazzo Comunale dall’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti. Con loro, rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore e del commercio. Presenti anche gli uffici comunali coinvolti nel progetto.

Lo scorso anno presso gli esercenti aderenti al progetto “Regalo sospeso” sono stati raccolti complessivamente 388 doni. Gli enti del Terzo Settore impegnati nel progetto, che hanno provveduto al ritiro dei doni sospesi, sono stati tre: Opera Santa Caterina ODV ha distribuito i doni raccolti ai genitori di famiglie in situazione di disagio socio-economico in abbinamento ai pacchi alimentari; Misericordia di Livorno ODV ha destinato i regali a nuclei dell’emergenza abitativa ospitatati in via Verdi, alla Casa Papa Francesco di Quercianella, al Gruppo Donatori di Sangue Fratres e al Centro Donna per l’allestimento area bambini; Senso Sociale APS ha destinato una parte dei doni ai bambini presso la propria sede e una parte a Dynamo Camp.

Quest’anno gli enti del Terzo Settore che hanno dato la propria disponibilità sono cinque: oltre ad Opera Santa Caterina, Misericordia di Livorno e Senso Sociale, si impegneranno nel ritiro e nella distribuzione dei regali “sospesi” anche Misericordia di Montenero ODV e Fondazione Caritas ETS.

Di seguito la lista, in evoluzione, degli esercizi commerciali che hanno già aderito:

Toys giocattoli – via Pian di Rota, 13

Mondanelli – via Ricasoli, 52

Regalgioca – via dell’Ardenza, 83

Santini Big Shop – via Cambini, 33

Bonatti – piazza Cavallotti, 3/4 – via Firenze, 46

Cartolibreria Le Sorgenti – via delle Sorgenti, 44

La Cartoleria profumeria Daniela – piazza Sforzini, 36

Bazar Amedei – via Demi, 54/56

Shubert Belle Arti – corso Amedeo, 69

Libreria “libri” – via Garibaldi, 8

La Coccinella – via Provinciale Pisana, 68

Bazar Gelli – banco 409, Mercato Centrale

Il Bazar Trovatutto – via Donnini, 155

Carotecnica Srl – via degli Avvalorati, 30/32

Le attività commerciali che avessero interesse a aderire all’iniziativa possono rivolgersi all’ufficio Commercio del Comune di Livorno inviando una e-mail a cdesideri@comune.livorno.it.

