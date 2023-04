Home

Regata velica Accademia Navale città di Livorno, 3° giorno svi

24 Aprile 2023

Livorno 24 aprile 2023 – Regata velica Accademia Navale città di Livorno, 3° giorno svi

Oggi, lunedì 24 aprile, la seconda prova prevista per la classe J24 è stata annullata a causa del forte vento di Libeccio e del mare mosso.

Prosegue invece a pieno ritmo la RAN630: benché gli equipaggi siano stati messi a dura prova dalle condizioni meteorologiche, “Lunatika” è stata la prima imbarcazione a varcare il cancello di Porto Cervo alle ore 14:08 con un vento in zona di oltre 30 nodi da ponente.

Continuano le attività in programma presso la Terrazza Mascagni di Livorno. In particolare ha riscosso un grande favore e una calorosa partecipazione della popolazione la presentazione di nave Amerigo Vespucci a cura del Comandante del veliero della Marina Militare, il capitano di vascello Luigi Romagnoli. Il grande onore e orgoglio nel comandare la nave più bella del Mondo è emerso a chiare lettere dalle sue parole: “Sono al comando di una nave unica nel suo genere, non solo per le sue quasi centenarie caratteristiche, ma anche per il suo equipaggio con cui condivido gioie e duro lavoro. Attualmente ci stiamo preparando per una delle campagne più lunghe fatte da una nave della Marina Militare: trenta porti e venti mesi per riabbracciare la patria nel 2025”.

Confermati anche gli intrattenimenti musicali: alle 17.00 l’esclusivo salotto livornese ha ospitato il “ Festival Villaggio velico della musica” con le esibizioni delle band delle scuole superiori; a seguire “Ire e Andre” e l’esibizione di alcuni frequentatori dell’Istituto musicale Rodolfo Del Corona insieme ai “Teen Singers Choir” del Teatro Goldoni.

In Terrazza Mascagni le note della musica elettronica-dance degli “One eat One”, che si sono esibiti in concerto fino alla chiusura del Villaggio.

