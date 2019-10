Home

Politica

Regionali 2020, il nome del candidato del centro-destra si conoscerà già a novembre

Politica

13 ottobre 2019

Regionali 2020, il nome del candidato del centro-destra si conoscerà già a novembre

Interviata all'onorevole Daniele Belotti Commissario della Toscana

Livorno 13 ottobre 2019 – Assemblea provinciale della Lega a Livorno. Il Commissario della Toscana, On. Daniele Belotti, parla delle trattative di alleanza tra Pd e Cinque Stelle per le amministrative. “Zingaretti, Di Maio, Renzi, Grillo, Fico e Conte hanno inventato l’ammucchiata della poltrona, mettendo insieme due antipodi, Cinque stelle e Pd”. “Il partito della rivoluzione con il partito dei poteri forti e della vecchia Repubblica. Quello di Zingaretti non è solo un appello a centro-sinistra ma un appello a un’ammucchiata. Saranno i cittadini italiani e in particolare quelli toscani a valutare se questo deve essere sostenuto”. Sulle elezioni regionali toscane del 2020 la Lega “si presenta compatta, a differenza del centro-sinistra. Concretezza, cambio di passo e basta con gli inciuci che si sono visti per oltre 50 anni in Toscana. “Stiamo valutando i nomi con gli alleati – conclude Belotti – il nome del candidato del centro-destra si conoscerà già a novembre”