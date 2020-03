Home

Regionali 2020: nasce Svolta, unione di liste a sostegno di Eugenio Giani

7 marzo 2020

Livorno 7 marzo 2020 – Regionali 2020, Gabriele Bianchi, Consigliere Regionale Toscana Gruppo Toscana nel Cuore comunica la nascita di Svolta

“Dall’unione delle forze di Volt, Italia in Comune e Toscana nel Cuore, a sostegno del candidato della coalizione di Centro Sinistra, Eugenio Giani, è nata SVOLTA!

La presentazione si è tenuta alle h 11:30 del 5 marzo 2020 presso l’Impact Hub di Firenze.

Abbiamo avvertito il bisogno di fronteggiare una deriva delle forze di destra e le azioni scellerate della Lega, agendo da forza propulsiva all’interno della coalizione di Centro-Sinistra a sostegno di Eugenio Giani.

La necessità di una svolta per la Toscana verso l’innovazione ed il rinnovamento su tematiche come lo sviluppo sostenibile, la legalità e l’equità sociale ha portato Volt, Italia in Comune e Toscana nel Cuore a comporre una lista per le elezioni regionali che si candida a rappresentare l’innovazione in Toscana.

“È nostra intenzione rappresentare e dare voce a quella parte di Toscana che ha necessità di risposte concrete e nuove, mirate a recuperare il livello di benessere che negli anni è indubbiamente diminuito.” specifica Gabriele Bianchi, Consigliere Regionale e rappresentante di Toscana nel Cuore, “La concretezza deve sposarsi a pieno con la necessità di legalità e trasparenza, formale ma soprattutto sostanziale. Occorre impegnarsi con più attenzione nei confronti degli appalti pubblici, il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi e il contrasto al fenomeno diffuso dell’usura.”

“L’impegno è quello di riuscire a riportare anche nel governo della Regione quella capacità ed esperienza amministrativa che, come Italia in Comune, ci sentiamo di rappresentare” proclama Massimiliano Vivoli, Coordinatore Regionale di Italia in Comune. “Affrontare con un nuovo approccio temi non più rimandabili, che necessitano ai Toscani e a coloro che visitano la nostra regione per turismo e cultura, come i nodi infrastrutturali, un cambio di passo sulla cultura e un approccio rispondente alla volontà dei cittadini sulla gestione dei beni comuni”.

“Siamo certi di riuscire a interpretare le necessità dei cittadini toscani, di quanti chiedono discontinuità nella gestione della sanità, coraggio nel dare il via alla transizione ecologica con un approccio pragmatico, sostegno all’internazionalizzazione delle nostre PMI, attenzione alle categorie più svantaggiate” indica la candidata di Volt Elisa Meloni “guardando all’Europa in maniera diversa: prendendo ad esempio le buone pratiche del resto del continente per una migliore gestione dei servizi pubblici e un uso dei fondi europei realmente efficace, orientato a produrre risultati positivi e concreti per il benessere e lo sviluppo della nostra regione”.

Erano presenti al lancio Massimo Artini di Italia in Comune, Federica Vinci, Co-Presidente di Volt Italia, e Maurizio Pascucci di Toscana nel Cuore”.