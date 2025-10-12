Regionali, affluenza alle ore 19 a Livorno vota il 25% degli elettori
I dati dei votanti alle ore 19 nei seggi di Livorno, in provincia di Livorno e nelle altre province toscane
Affluenza urne Livorno
|
Aggiornamento: 12/10/2025 – 19:10
|Domenica
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|
LIVORNO
|
164 su 172
|
10,08
|
25,39
|
Prec. 33,94
|
SEZIONE 1
|
6,81
|
20,92
|
SEZIONE 2
|
7,27
|
20,26
|
SEZIONE 3
|
9,48
|
20,10
|
SEZIONE 4
|
9,05
|
24,06
|
SEZIONE 5
|
7,38
|
17,15
|
SEZIONE 6
|
10,53
|
25,74
|
SEZIONE 7
|
7,29
|
14,83
|
SEZIONE 8
|
7,71
|
19,83
|
SEZIONE 9
|
10,29
|
21,38
|
SEZIONE 10
|
8,83
|
24,03
|
SEZIONE 11
|
9,42
|
22,77
|
SEZIONE 12
|
31,25
|
59,38
|
SEZIONE 13
|
11,55
|
21,44
|
SEZIONE 14
|
8,95
|
19,12
|
SEZIONE 15
|
9,73
|
22,17
|
SEZIONE 16
|
9,66
|
21,20
|
SEZIONE 17
|
10,35
|
19,98
|
SEZIONE 18
|
7,85
|
18,28
|
SEZIONE 19
|
8,52
|
19,34
|
SEZIONE 20
|
10,11
|
21,05
|
SEZIONE 21
|
8,18
|
24,05
|
SEZIONE 22
|
6,98
|
19,34
|
SEZIONE 23
|
9,77
|
22,09
|
SEZIONE 24
|
8,96
|
21,09
|
SEZIONE 25
|
7,75
|
19,23
|
SEZIONE 26
|
6,82
|
17,42
|
SEZIONE 27
|
8,67
|
20,00
|
SEZIONE 28
|
6,55
|
17,53
|
SEZIONE 29
|
4,60
|
16,22
|
SEZIONE 30
|
7,28
|
16,04
|
SEZIONE 31
|
5,23
|
12,45
|
SEZIONE 32
|
8,89
|
20,65
|
SEZIONE 33
|
8,46
|
24,80
|
SEZIONE 34
|
6,64
|
17,06
|
SEZIONE 35
|
12,05
|
27,11
|
SEZIONE 36
|
10,22
|
27,42
|
SEZIONE 37
|
10,55
|
26,87
|
SEZIONE 38
|
9,52
|
27,43
|
SEZIONE 39
|
10,89
|
26,11
|
SEZIONE 40
|
10,74
|
26,78
|
SEZIONE 41
|
8,12
|
24,72
|
SEZIONE 42
|
10,55
|
26,97
|
SEZIONE 43
|
10,01
|
25,28
|
SEZIONE 44
|
9,22
|
21,11
|
SEZIONE 45
|
9,62
|
26,12
|
SEZIONE 46
|
9,12
|
23,09
|
SEZIONE 47
|
6,48
|
17,87
|
SEZIONE 48
|
10,88
|
21,64
|
SEZIONE 49
|
7,94
|
18,25
|
SEZIONE 50
|
8,66
|
24,29
|
SEZIONE 51
|
11,98
|
30,25
|
SEZIONE 52
|
9,92
|
28,17
|
SEZIONE 53
|
9,50
|
N.P.
|
SEZIONE 54
|
11,29
|
N.P.
|
SEZIONE 55
|
11,59
|
28,55
|
SEZIONE 56
|
8,83
|
26,78
|
SEZIONE 57
|
9,53
|
24,17
|
SEZIONE 58
|
12,12
|
29,61
|
SEZIONE 59
|
15,18
|
34,31
|
SEZIONE 60 (Sezione ospedaliera)
|
–
|
–
|
SEZIONE 61 (Sezione ospedaliera)
|
–
|
–
|
SEZIONE 62
|
7,97
|
26,67
|
SEZIONE 63
|
11,69
|
26,92
|
SEZIONE 64
|
11,86
|
25,03
|
SEZIONE 65
|
8,16
|
24,48
|
SEZIONE 66
|
9,56
|
27,70
|
SEZIONE 67
|
11,13
|
23,68
|
SEZIONE 68
|
6,63
|
12,82
|
SEZIONE 69
|
10,88
|
27,76
|
SEZIONE 70
|
7,29
|
14,58
|
SEZIONE 71
|
7,80
|
20,95
|
SEZIONE 72
|
7,45
|
16,79
|
SEZIONE 73
|
9,03
|
22,92
|
SEZIONE 74
|
10,56
|
29,07
|
SEZIONE 75
|
8,60
|
22,07
|
SEZIONE 76
|
3,61
|
11,27
|
SEZIONE 77
|
6,07
|
17,60
|
SEZIONE 78
|
9,79
|
22,71
|
SEZIONE 79
|
11,32
|
23,80
|
SEZIONE 80
|
10,48
|
N.P.
|
SEZIONE 81
|
13,24
|
N.P.
|
SEZIONE 82
|
7,05
|
25,57
|
SEZIONE 83
|
11,26
|
28,08
|
SEZIONE 84
|
9,24
|
24,37
|
SEZIONE 85
|
12,59
|
27,46
|
SEZIONE 86
|
14,11
|
26,99
|
SEZIONE 87
|
7,93
|
25,99
|
SEZIONE 88
|
9,97
|
21,37
|
SEZIONE 89
|
14,47
|
33,15
|
SEZIONE 90
|
10,56
|
30,10
|
SEZIONE 91
|
12,98
|
30,21
|
SEZIONE 92
|
8,08
|
20,49
|
SEZIONE 93
|
5,19
|
20,92
|
SEZIONE 94
|
15,24
|
30,88
|
SEZIONE 95
|
12,12
|
25,55
|
SEZIONE 96
|
13,23
|
32,39
|
SEZIONE 97
|
12,08
|
32,18
|
SEZIONE 98
|
9,45
|
28,95
|
SEZIONE 99
|
11,99
|
24,13
|
SEZIONE 100
|
6,60
|
19,21
|
SEZIONE 101
|
10,65
|
26,78
|
SEZIONE 102
|
7,32
|
14,92
|
SEZIONE 103
|
8,62
|
28,81
|
SEZIONE 104
|
9,04
|
25,82
|
SEZIONE 105
|
9,04
|
28,53
|
SEZIONE 106
|
9,58
|
26,23
|
SEZIONE 107
|
15,35
|
32,81
|
SEZIONE 108
|
13,39
|
32,22
|
SEZIONE 109
|
13,81
|
35,05
|
SEZIONE 110
|
10,72
|
28,63
|
SEZIONE 111
|
12,66
|
34,91
|
SEZIONE 112
|
12,38
|
31,85
|
SEZIONE 113
|
17,14
|
36,98
|
SEZIONE 114
|
14,12
|
32,41
|
SEZIONE 115
|
14,14
|
37,29
|
SEZIONE 116
|
10,79
|
31,56
|
SEZIONE 117
|
13,02
|
31,33
|
SEZIONE 118
|
13,56
|
32,95
|
SEZIONE 119
|
14,05
|
35,19
|
SEZIONE 120
|
11,19
|
26,90
|
SEZIONE 121
|
12,52
|
29,49
|
SEZIONE 122
|
16,62
|
34,85
|
SEZIONE 123
|
10,65
|
28,17
|
SEZIONE 124
|
15,09
|
41,51
|
SEZIONE 125
|
9,13
|
28,00
|
SEZIONE 126
|
8,25
|
27,50
|
SEZIONE 127
|
9,56
|
29,41
|
SEZIONE 128
|
11,52
|
28,87
|
SEZIONE 129
|
8,05
|
19,97
|
SEZIONE 130
|
8,29
|
22,86
|
SEZIONE 131
|
13,04
|
31,88
|
SEZIONE 132
|
12,84
|
N.P.
|
SEZIONE 133
|
10,31
|
N.P.
|
SEZIONE 134
|
11,60
|
28,94
|
SEZIONE 135
|
15,18
|
30,24
|
SEZIONE 136
|
10,93
|
28,08
|
SEZIONE 137
|
11,49
|
30,56
|
SEZIONE 138
|
11,42
|
26,54
|
SEZIONE 139
|
11,92
|
30,75
|
SEZIONE 140
|
10,14
|
26,57
|
SEZIONE 141
|
7,24
|
N.P.
|
SEZIONE 142
|
9,97
|
N.P.
|
SEZIONE 143
|
9,36
|
26,65
|
SEZIONE 144
|
8,21
|
19,69
|
SEZIONE 145
|
10,75
|
27,32
|
SEZIONE 146
|
10,10
|
25,29
|
SEZIONE 147
|
9,61
|
25,79
|
SEZIONE 148
|
10,50
|
27,43
|
SEZIONE 149
|
7,27
|
20,83
|
SEZIONE 150
|
11,16
|
27,73
|
SEZIONE 151
|
10,64
|
23,89
|
SEZIONE 152
|
8,15
|
23,71
|
SEZIONE 153
|
11,21
|
28,69
|
SEZIONE 154
|
11,80
|
30,58
|
SEZIONE 155
|
9,66
|
26,50
|
SEZIONE 156
|
10,60
|
24,55
|
SEZIONE 157
|
9,27
|
25,41
|
SEZIONE 158
|
10,93
|
28,74
|
SEZIONE 159
|
14,01
|
37,70
|
SEZIONE 160
|
7,80
|
18,34
|
SEZIONE 161
|
11,10
|
29,16
|
SEZIONE 162
|
10,49
|
29,25
|
SEZIONE 163
|
11,75
|
30,26
|
SEZIONE 164
|
8,62
|
24,83
|
SEZIONE 165
|
9,53
|
28,45
|
SEZIONE 166
|
8,44
|
22,42
|
SEZIONE 167
|
12,77
|
30,43
|
SEZIONE 168
|
8,73
|
24,26
|
SEZIONE 169
|
13,59
|
26,14
|
SEZIONE 170
|
8,25
|
22,09
|
SEZIONE 171
|
10,04
|
31,64
|
SEZIONE 172
|
12,04
|
31,05
Affluenza urne provincia di Livorno
|Domenica
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|Prec. ore 19
|
LIVORNO
|
151 su 368
|
9,62
|
23,48
|
33,16
|
BIBBONA
|info_outline
|
4 su 4
|
7,86
|
23,87
|
32,11
|
CAMPIGLIA MARITTIMA
|info_outline
|
11 su 13
|
9,36
|
25,07
|
34,86
|
CAMPO NELL’ELBA
|info_outline
|
6 su 6
|
9,87
|
22,61
|
26,64
|
CAPOLIVERI
|info_outline
|
3 su 3
|
7,77
|
18,94
|
26,92
|
CAPRAIA ISOLA
|info_outline
|
1 su 1
|
9,68
|
24,73
|
32,99
|
CASTAGNETO CARDUCCI
|info_outline
|
0 su 9
|
10,35
|
N.P.
|
–
|
CECINA
|info_outline
|
0 su 30
|
8,98
|
N.P.
|
–
|
COLLESALVETTI
|info_outline
|
1 su 20
|
9,01
|
29,50
|
35,17
|
LIVORNO
|info_outline
|
89 su 172
|
10,08
|
25,05
|
33,94
|
MARCIANA
|info_outline
|
3 su 4
|
4,05
|
10,04
|
19,47
|
MARCIANA MARINA
|info_outline
|
2 su 2
|
4,48
|
11,50
|
18,72
|
PIOMBINO
|info_outline
|
6 su 39
|
10,96
|
23,07
|
35,07
|
PORTO AZZURRO
|info_outline
|
0 su 3
|
6,65
|
N.P.
|
–
|
PORTOFERRAIO
|info_outline
|
12 su 13
|
7,29
|
19,10
|
25,81
|
RIO
|info_outline
|
3 su 4
|
9,77
|
21,78
|
25,36
|
ROSIGNANO MARITTIMO
|info_outline
|
6 su 33
|
9,59
|
25,17
|
33,90
|
SAN VINCENZO
|info_outline
|
0 su 8
|
10,34
|
N.P.
|
–
|
SASSETTA
|info_outline
|
1 su 1
|
8,42
|
25,79
|
30,98
|
SUVERETO
|info_outline
|
3 su 3
|
8,51
|
23,83
|
32,45
Affluenza urne nelle province toscane
|
TOSCANA
|
256 su 3.922
|
9,95
|
25,04
|
34,72
|
AREZZO
|
10 su 368
|
8,76
|
24,55
|
33,29
|
FIRENZE
|
18 su 957
|
11,48
|
30,53
|
40,00
|
GROSSETO
|
38 su 257
|
9,96
|
25,57
|
34,18
|
LIVORNO
|
22 su 368
|
9,62
|
21,44
|
33,77
|
LUCCA
|
58 su 456
|
8,09
|
21,62
|
32,25
|
MASSA-CARRARA
|
29 su 259
|
7,86
|
23,12
|
31,17
|
PISA
|
31 su 413
|
10,07
|
26,88
|
37,29
|
PISTOIA
|
14 su 306
|
10,74
|
25,24
|
34,32
|
PRATO
|
9 su 242
|
10,65
|
30,30
|
38,49
|
SIENA
|
27 su 296
|
9,36
|
29,65
|
38,27