Livorno 13 ottobre 2025 Regionali: affluenza calata -15% rispetto a quelle del 2020
Le urne si sono chiuse e il quadro che emerge in Toscana è chiaro e allarmante: la partecipazione elettorale alle Regionali 2025 si è drasticamente ridotta rispetto a cinque anni fa. La media regionale segna un’affluenza del 47,76%, a fronte del 62,62% del 2020. Si tratta di un calo di 14,86 punti percentuali, un dato che fotografa una crescente disillusione nei confronti della politica e un senso diffuso di distacco civico.
In tutte le province toscane, la flessione è generalizzata e in alcuni territori assume contorni ancora più marcati. A Livorno, l’affluenza scende al 42,30% contro il 57,34% precedente, con una perdita di 15,04 punti percentuali. Lucca registra un 40,42% rispetto al 56,65% del 2020, un calo di 16,23 punti, tra i peggiori dell’intera regione. Anche Massa-Carrara non fa eccezione, con un’affluenza ferma al 40,80% rispetto al 54,70% di cinque anni fa: –13,9 punti.
Più moderata ma sempre significativa la diminuzione nelle aree centrali: a Firenze, dove storicamente si vota di più, si passa dal 66,47% al 52,63%, perdendo 13,84 punti; Prato scende da 64,80% a 50,82% (–13,98), mentre Pistoia registra 49,66% contro 62,01% (–12,35). A Siena l’affluenza cala da 64,85% a 49,07% (–15,78), e ad Arezzo da 64,60% a 47,77% (–16,83), il calo più netto in Toscana.
La situazione nel sud della regione non è diversa: Grosseto scende al 44,93% contro il 60,87% del 2020 (–15,94 punti), mentre Pisa passa dal 65,66% al 50,35%, perdendo 15,31 punti percentuali. In sintesi, nessuna provincia sfugge al fenomeno: la partecipazione media regionale è scesa di quasi il 24% in termini relativi, e la Toscana conferma così una tendenza ormai consolidata nel panorama nazionale, quella di un elettorato sempre più disincantato.
I dati dei votanti alle ore 19 nei seggi di Livorno, in provincia di Livorno e nelle altre province toscane
Affluenza a Livorno nei seggi
|
|
LIVORNO
|
172 su 172
|
10,08
|
25,55
|
31,80
|
43,07
|
Prec. 56,39
|
SEZIONE 1
|
6,81
|
20,92
|
24,88
|
34,65
|
SEZIONE 2
|
7,27
|
20,26
|
26,62
|
36,23
|
SEZIONE 3
|
9,48
|
20,10
|
23,54
|
31,35
|
SEZIONE 4
|
9,05
|
24,06
|
31,35
|
41,06
|
SEZIONE 5
|
7,38
|
17,15
|
20,79
|
30,77
|
SEZIONE 6
|
10,53
|
25,74
|
32,15
|
38,44
|
SEZIONE 7
|
7,29
|
14,83
|
20,08
|
29,16
|
SEZIONE 8
|
7,71
|
19,83
|
24,36
|
34,03
|
SEZIONE 9
|
10,29
|
21,38
|
28,28
|
39,03
|
SEZIONE 10
|
8,83
|
24,03
|
26,97
|
37,34
|
SEZIONE 11
|
9,42
|
22,77
|
29,09
|
37,47
|
SEZIONE 12
|
31,25
|
59,38
|
59,38
|
84,38
|
SEZIONE 13
|
11,55
|
21,44
|
26,06
|
35,17
|
SEZIONE 14
|
8,95
|
19,12
|
25,12
|
35,05
|
SEZIONE 15
|
9,73
|
22,17
|
26,23
|
35,10
|
SEZIONE 16
|
9,66
|
21,20
|
25,09
|
33,33
|
SEZIONE 17
|
10,35
|
19,98
|
23,87
|
34,96
|
SEZIONE 18
|
7,85
|
18,28
|
22,39
|
37,32
|
SEZIONE 19
|
8,52
|
19,34
|
21,64
|
30,38
|
SEZIONE 20
|
10,11
|
21,05
|
25,21
|
35,20
|
SEZIONE 21
|
8,18
|
24,05
|
28,08
|
39,80
|
SEZIONE 22
|
6,98
|
19,34
|
23,43
|
33,00
|
SEZIONE 23
|
9,77
|
22,09
|
26,42
|
39,18
|
SEZIONE 24
|
8,96
|
21,09
|
24,58
|
36,22
|
SEZIONE 25
|
7,75
|
19,23
|
24,98
|
33,01
|
SEZIONE 26
|
6,82
|
17,42
|
21,44
|
28,87
|
SEZIONE 27
|
8,67
|
20,00
|
24,74
|
33,53
|
SEZIONE 28
|
6,55
|
17,53
|
21,75
|
30,83
|
SEZIONE 29
|
4,60
|
16,22
|
19,03
|
26,56
|
SEZIONE 30
|
7,28
|
16,04
|
18,89
|
26,73
|
SEZIONE 31
|
5,23
|
12,45
|
15,57
|
23,66
|
SEZIONE 32
|
8,89
|
20,65
|
23,92
|
30,46
|
SEZIONE 33
|
8,46
|
24,80
|
29,71
|
41,03
|
SEZIONE 34
|
6,64
|
17,06
|
21,09
|
30,08
|
SEZIONE 35
|
12,05
|
27,11
|
33,49
|
45,18
|
SEZIONE 36
|
10,22
|
27,42
|
35,84
|
50,22
|
SEZIONE 37
|
10,55
|
26,87
|
33,62
|
45,15
|
SEZIONE 38
|
9,52
|
27,43
|
36,54
|
47,62
|
SEZIONE 39
|
10,89
|
26,11
|
32,14
|
43,97
|
SEZIONE 40
|
10,74
|
26,78
|
35,06
|
47,48
|
SEZIONE 41
|
8,12
|
24,72
|
30,38
|
41,21
|
SEZIONE 42
|
10,55
|
26,97
|
32,98
|
46,73
|
SEZIONE 43
|
10,01
|
25,28
|
32,67
|
44,43
|
SEZIONE 44
|
9,22
|
21,11
|
26,15
|
33,33
|
SEZIONE 45
|
9,62
|
26,12
|
32,24
|
43,50
|
SEZIONE 46
|
9,12
|
23,09
|
26,35
|
37,27
|
SEZIONE 47
|
6,48
|
17,87
|
23,20
|
32,71
|
SEZIONE 48
|
10,88
|
21,64
|
26,55
|
36,73
|
SEZIONE 49
|
7,94
|
18,25
|
24,26
|
32,09
|
SEZIONE 50
|
8,66
|
24,29
|
30,54
|
41,05
|
SEZIONE 51
|
11,98
|
30,25
|
36,67
|
48,27
|
SEZIONE 52
|
9,92
|
28,17
|
36,03
|
49,09
|
SEZIONE 53
|
9,50
|
24,01
|
31,07
|
45,31
|
SEZIONE 54
|
11,29
|
28,22
|
39,11
|
50,00
|
SEZIONE 55
|
11,59
|
28,55
|
35,86
|
47,72
|
SEZIONE 56
|
8,83
|
26,78
|
31,48
|
40,17
|
SEZIONE 57
|
9,53
|
24,17
|
28,18
|
36,74
|
SEZIONE 58
|
12,12
|
29,61
|
36,09
|
47,93
|
SEZIONE 59
|
15,18
|
34,31
|
43,88
|
55,87
|
SEZIONE 60 (Sezione ospedaliera)
|
–
|
–
|
–
|
–
|
SEZIONE 61 (Sezione ospedaliera)
|
–
|
–
|
–
|
–
|
SEZIONE 62
|
7,97
|
26,67
|
35,63
|
48,33
|
SEZIONE 63
|
11,69
|
26,92
|
33,77
|
44,05
|
SEZIONE 64
|
11,86
|
25,03
|
28,11
|
38,43
|
SEZIONE 65
|
8,16
|
24,48
|
31,55
|
41,17
|
SEZIONE 66
|
9,56
|
27,70
|
32,97
|
44,00
|
SEZIONE 67
|
11,13
|
23,68
|
27,67
|
38,37
|
SEZIONE 68
|
6,63
|
12,82
|
14,70
|
22,05
|
SEZIONE 69
|
10,88
|
27,76
|
32,52
|
41,77
|
SEZIONE 70
|
7,29
|
14,58
|
20,41
|
27,99
|
SEZIONE 71
|
7,80
|
20,95
|
24,28
|
33,24
|
SEZIONE 72
|
7,45
|
16,79
|
22,19
|
29,34
|
SEZIONE 73
|
9,03
|
22,92
|
26,07
|
37,54
|
SEZIONE 74
|
10,56
|
29,07
|
32,72
|
43,16
|
SEZIONE 75
|
8,60
|
22,07
|
28,18
|
40,15
|
SEZIONE 76
|
3,61
|
11,27
|
14,16
|
20,95
|
SEZIONE 77
|
6,07
|
17,60
|
20,71
|
28,55
|
SEZIONE 78
|
9,79
|
22,71
|
27,23
|
34,38
|
SEZIONE 79
|
11,32
|
23,80
|
29,61
|
39,91
|
SEZIONE 80
|
10,48
|
28,63
|
36,16
|
47,85
|
SEZIONE 81
|
13,24
|
35,03
|
46,21
|
56,69
|
SEZIONE 82
|
7,05
|
25,57
|
32,49
|
46,60
|
SEZIONE 83
|
11,26
|
28,08
|
32,72
|
43,31
|
SEZIONE 84
|
9,24
|
24,37
|
28,15
|
41,32
|
SEZIONE 85
|
12,59
|
27,46
|
34,65
|
47,12
|
SEZIONE 86
|
14,11
|
26,99
|
33,29
|
43,56
|
SEZIONE 87
|
7,93
|
25,99
|
29,27
|
40,49
|
SEZIONE 88
|
9,97
|
21,37
|
26,78
|
35,19
|
SEZIONE 89
|
14,47
|
33,15
|
39,61
|
51,12
|
SEZIONE 90
|
10,56
|
30,10
|
35,44
|
46,72
|
SEZIONE 91
|
12,98
|
30,21
|
35,33
|
47,82
|
SEZIONE 92
|
8,08
|
20,49
|
25,83
|
34,92
|
SEZIONE 93
|
5,19
|
20,92
|
25,54
|
34,05
|
SEZIONE 94
|
15,24
|
30,88
|
36,79
|
48,23
|
SEZIONE 95
|
12,12
|
25,55
|
28,47
|
38,83
|
SEZIONE 96
|
13,23
|
32,39
|
41,04
|
53,65
|
SEZIONE 97
|
12,08
|
32,18
|
41,75
|
52,75
|
SEZIONE 98
|
9,45
|
28,95
|
39,11
|
54,07
|
SEZIONE 99
|
11,99
|
24,13
|
29,05
|
39,31
|
SEZIONE 100
|
6,60
|
19,21
|
22,58
|
34,31
|
SEZIONE 101
|
10,65
|
26,78
|
35,36
|
47,63
|
SEZIONE 102
|
7,32
|
14,92
|
18,22
|
22,81
|
SEZIONE 103
|
8,62
|
28,81
|
36,30
|
47,46
|
SEZIONE 104
|
9,04
|
25,82
|
32,86
|
40,46
|
SEZIONE 105
|
9,04
|
28,53
|
35,20
|
46,72
|
SEZIONE 106
|
9,58
|
26,23
|
35,46
|
48,57
|
SEZIONE 107
|
15,35
|
32,81
|
41,34
|
54,86
|
SEZIONE 108
|
13,39
|
32,22
|
41,98
|
52,86
|
SEZIONE 109
|
13,81
|
35,05
|
43,10
|
56,06
|
SEZIONE 110
|
10,72
|
28,63
|
36,09
|
53,05
|
SEZIONE 111
|
12,66
|
34,91
|
41,05
|
49,87
|
SEZIONE 112
|
12,38
|
31,85
|
38,25
|
53,69
|
SEZIONE 113
|
17,14
|
36,98
|
44,80
|
57,62
|
SEZIONE 114
|
14,12
|
32,41
|
39,09
|
53,34
|
SEZIONE 115
|
14,14
|
37,29
|
45,43
|
61,29
|
SEZIONE 116
|
10,79
|
31,56
|
40,21
|
51,00
|
SEZIONE 117
|
13,02
|
31,33
|
36,49
|
48,16
|
SEZIONE 118
|
13,56
|
32,95
|
39,29
|
51,71
|
SEZIONE 119
|
14,05
|
35,19
|
42,84
|
57,86
|
SEZIONE 120
|
11,19
|
26,90
|
36,22
|
49,67
|
SEZIONE 121
|
12,52
|
29,49
|
39,22
|
53,55
|
SEZIONE 122
|
16,62
|
34,85
|
43,43
|
58,04
|
SEZIONE 123
|
10,65
|
28,17
|
35,74
|
48,88
|
SEZIONE 124
|
15,09
|
41,51
|
50,51
|
60,52
|
SEZIONE 125
|
9,13
|
28,00
|
36,42
|
49,04
|
SEZIONE 126
|
8,25
|
27,50
|
33,86
|
45,15
|
SEZIONE 127
|
9,56
|
29,41
|
36,76
|
49,56
|
SEZIONE 128
|
11,52
|
28,87
|
40,26
|
54,30
|
SEZIONE 129
|
8,05
|
19,97
|
24,86
|
36,35
|
SEZIONE 130
|
8,29
|
22,86
|
27,86
|
40,43
|
SEZIONE 131
|
13,04
|
31,88
|
39,92
|
53,36
|
SEZIONE 132
|
12,84
|
32,27
|
39,36
|
52,57
|
SEZIONE 133
|
10,31
|
25,42
|
36,21
|
48,32
|
SEZIONE 134
|
11,60
|
28,94
|
37,16
|
48,50
|
SEZIONE 135
|
15,18
|
30,24
|
39,27
|
53,83
|
SEZIONE 136
|
10,93
|
28,08
|
34,98
|
47,87
|
SEZIONE 137
|
11,49
|
30,56
|
36,92
|
52,32
|
SEZIONE 138
|
11,42
|
26,54
|
35,05
|
50,17
|
SEZIONE 139
|
11,92
|
30,75
|
44,82
|
55,42
|
SEZIONE 140
|
10,14
|
26,57
|
32,86
|
44,29
|
SEZIONE 141
|
7,24
|
25,68
|
31,33
|
44,80
|
SEZIONE 142
|
9,97
|
31,75
|
36,62
|
48,44
|
SEZIONE 143
|
9,36
|
26,65
|
35,10
|
45,88
|
SEZIONE 144
|
8,21
|
19,69
|
26,15
|
46,46
|
SEZIONE 145
|
10,75
|
27,32
|
36,00
|
49,11
|
SEZIONE 146
|
10,10
|
25,29
|
31,24
|
46,12
|
SEZIONE 147
|
9,61
|
25,79
|
33,09
|
45,56
|
SEZIONE 148
|
10,50
|
27,43
|
36,04
|
46,63
|
SEZIONE 149
|
7,27
|
20,83
|
25,87
|
35,76
|
SEZIONE 150
|
11,16
|
27,73
|
33,71
|
43,52
|
SEZIONE 151
|
10,64
|
23,89
|
27,60
|
37,25
|
SEZIONE 152
|
8,15
|
23,71
|
31,12
|
46,03
|
SEZIONE 153
|
11,21
|
28,69
|
36,58
|
51,11
|
SEZIONE 154
|
11,80
|
30,58
|
36,17
|
49,24
|
SEZIONE 155
|
9,66
|
26,50
|
29,14
|
41,73
|
SEZIONE 156
|
10,60
|
24,55
|
30,92
|
42,19
|
SEZIONE 157
|
9,27
|
25,41
|
31,54
|
41,55
|
SEZIONE 158
|
10,93
|
28,74
|
36,39
|
48,96
|
SEZIONE 159
|
14,01
|
37,70
|
46,60
|
60,47
|
SEZIONE 160
|
7,80
|
18,34
|
22,37
|
32,25
|
SEZIONE 161
|
11,10
|
29,16
|
38,08
|
50,05
|
SEZIONE 162
|
10,49
|
29,25
|
40,21
|
53,96
|
SEZIONE 163
|
11,75
|
30,26
|
36,93
|
48,57
|
SEZIONE 164
|
8,62
|
24,83
|
33,45
|
50,34
|
SEZIONE 165
|
9,53
|
28,45
|
38,41
|
47,08
|
SEZIONE 166
|
8,44
|
22,42
|
27,22
|
36,68
|
SEZIONE 167
|
12,77
|
30,43
|
36,14
|
49,32
|
SEZIONE 168
|
8,73
|
24,26
|
29,44
|
40,24
|
SEZIONE 169
|
13,59
|
26,14
|
31,61
|
41,95
|
SEZIONE 170
|
8,25
|
22,09
|
28,42
|
38,44
|
SEZIONE 171
|
10,04
|
31,64
|
39,05
|
53,55
|
SEZIONE 172
|
12,04
|
31,05
|
36,55
|
51,71
Affluenza in provincia di Livorno
|
LIVORNO
|
58 su 368
|
9,62
|
24,90
|
30,87
|
40,98
|
57,16
|
BIBBONA
|
4 su 4
|
7,86
|
23,87
|
33,27
|
45,85
|
63,80
|
CAMPIGLIA MARITTIMA
|
0 su 13
|
9,36
|
26,26
|
32,60
|
N.P.
|
–
|
CAMPO NELL’ELBA
|
0 su 6
|
9,87
|
22,61
|
26,82
|
N.P.
|
–
|
CAPOLIVERI
|
3 su 3
|
7,77
|
18,94
|
22,81
|
33,93
|
51,21
|
CAPRAIA ISOLA
|
0 su 1
|
9,68
|
24,73
|
25,54
|
N.P.
|
–
|
CASTAGNETO CARDUCCI
|
0 su 9
|
10,35
|
26,50
|
32,74
|
N.P.
|
–
|
CECINA
|
0 su 30
|
8,98
|
24,31
|
30,73
|
N.P.
|
–
|
COLLESALVETTI
|
13 su 20
|
9,01
|
26,16
|
33,08
|
43,59
|
61,82
|
LIVORNO
|
23 su 172
|
10,08
|
25,55
|
31,80
|
43,04
|
56,39
|
MARCIANA
|
4 su 4
|
4,05
|
12,42
|
14,62
|
21,26
|
34,58
|
MARCIANA MARINA
|
0 su 2
|
4,48
|
11,50
|
13,58
|
N.P.
|
–
|
PIOMBINO
|
5 su 39
|
10,96
|
28,39
|
33,31
|
45,59
|
60,89
|
PORTO AZZURRO
|
0 su 3
|
6,65
|
18,74
|
24,05
|
N.P.
|
–
|
PORTOFERRAIO
|
0 su 13
|
7,29
|
19,54
|
23,17
|
N.P.
|
–
|
RIO
|
3 su 4
|
9,77
|
22,71
|
25,81
|
36,91
|
49,45
|
ROSIGNANO MARITTIMO
|
0 su 33
|
9,59
|
24,33
|
31,32
|
N.P.
|
–
|
SAN VINCENZO
|
2 su 8
|
10,34
|
26,24
|
32,18
|
49,14
|
61,41
|
SASSETTA
|
1 su 1
|
8,42
|
25,79
|
28,95
|
40,00
|
56,52
|
SUVERETO
|
0 su 3
|
8,51
|
23,83
|
31,82
|
N.P.
|
–
Affluenza nelle province Toscane
|
TOSCANA
|
242 su 3.922
|
9,96
|
28,15
|
35,70
|
45,50
|
61,20
|
AREZZO
|
29 su 368
|
8,80
|
28,38
|
36,03
|
43,87
|
65,85
|
FIRENZE
|
23 su 957
|
11,48
|
31,63
|
40,15
|
50,28
|
67,65
|
GROSSETO
|
36 su 257
|
9,97
|
26,17
|
32,15
|
43,39
|
60,09
|
LIVORNO
|
19 su 368
|
9,62
|
24,90
|
30,87
|
38,41
|
57,04
|
LUCCA
|
20 su 456
|
8,09
|
23,34
|
29,41
|
44,15
|
55,32
|
MASSA-CARRARA
|
15 su 259
|
7,86
|
22,86
|
28,80
|
38,74
|
54,76
|
PISA
|
25 su 413
|
10,07
|
28,76
|
37,42
|
44,60
|
64,52
|
PISTOIA
|
10 su 306
|
10,78
|
29,95
|
37,55
|
38,28
|
60,10
|
PRATO
|
20 su 242
|
10,65
|
30,96
|
39,62
|
51,73
|
64,93
|
SIENA
|
45 su 296
|
9,36
|
28,02
|
36,40
|
50,03
|
65,49