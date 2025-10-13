Cronaca 13 Ottobre 2025

Regionali: affluenza calata -15% rispetto a quelle del 2020

Livorno 13 ottobre 2025 Regionali: affluenza calata -15% rispetto a quelle del 2020

Le urne si sono chiuse e il quadro che emerge in Toscana è chiaro e allarmante: la partecipazione elettorale alle Regionali 2025 si è drasticamente ridotta rispetto a cinque anni fa. La media regionale segna un’affluenza del 47,76%, a fronte del 62,62% del 2020. Si tratta di un calo di 14,86 punti percentuali, un dato che fotografa una crescente disillusione nei confronti della politica e un senso diffuso di distacco civico.

In tutte le province toscane, la flessione è generalizzata e in alcuni territori assume contorni ancora più marcati. A Livorno, l’affluenza scende al 42,30% contro il 57,34% precedente, con una perdita di 15,04 punti percentuali. Lucca registra un 40,42% rispetto al 56,65% del 2020, un calo di 16,23 punti, tra i peggiori dell’intera regione. Anche Massa-Carrara non fa eccezione, con un’affluenza ferma al 40,80% rispetto al 54,70% di cinque anni fa: –13,9 punti.

Più moderata ma sempre significativa la diminuzione nelle aree centrali: a Firenze, dove storicamente si vota di più, si passa dal 66,47% al 52,63%, perdendo 13,84 punti; Prato scende da 64,80% a 50,82% (–13,98), mentre Pistoia registra 49,66% contro 62,01% (–12,35). A Siena l’affluenza cala da 64,85% a 49,07% (–15,78), e ad Arezzo da 64,60% a 47,77% (–16,83), il calo più netto in Toscana.

La situazione nel sud della regione non è diversa: Grosseto scende al 44,93% contro il 60,87% del 2020 (–15,94 punti), mentre Pisa passa dal 65,66% al 50,35%, perdendo 15,31 punti percentuali. In sintesi, nessuna provincia sfugge al fenomeno: la partecipazione media regionale è scesa di quasi il 24% in termini relativi, e la Toscana conferma così una tendenza ormai consolidata nel panorama nazionale, quella di un elettorato sempre più disincantato.

I dati dei votanti alle ore 19 nei seggi di Livorno, in provincia di Livorno e nelle altre province toscane

Affluenza a Livorno nei seggi

LIVORNO

172 su 172

10,08

25,55

31,80

43,07

Prec. 56,39

SEZIONE 1

6,81

20,92

24,88

34,65

SEZIONE 2

7,27

20,26

26,62

36,23

SEZIONE 3

9,48

20,10

23,54

31,35

SEZIONE 4

9,05

24,06

31,35

41,06

SEZIONE 5

7,38

17,15

20,79

30,77

SEZIONE 6

10,53

25,74

32,15

38,44

SEZIONE 7

7,29

14,83

20,08

29,16

SEZIONE 8

7,71

19,83

24,36

34,03

SEZIONE 9

10,29

21,38

28,28

39,03

SEZIONE 10

8,83

24,03

26,97

37,34

SEZIONE 11

9,42

22,77

29,09

37,47

SEZIONE 12

31,25

59,38

59,38

84,38

SEZIONE 13

11,55

21,44

26,06

35,17

SEZIONE 14

8,95

19,12

25,12

35,05

SEZIONE 15

9,73

22,17

26,23

35,10

SEZIONE 16

9,66

21,20

25,09

33,33

SEZIONE 17

10,35

19,98

23,87

34,96

SEZIONE 18

7,85

18,28

22,39

37,32

SEZIONE 19

8,52

19,34

21,64

30,38

SEZIONE 20

10,11

21,05

25,21

35,20

SEZIONE 21

8,18

24,05

28,08

39,80

SEZIONE 22

6,98

19,34

23,43

33,00

SEZIONE 23

9,77

22,09

26,42

39,18

SEZIONE 24

8,96

21,09

24,58

36,22

SEZIONE 25

7,75

19,23

24,98

33,01

SEZIONE 26

6,82

17,42

21,44

28,87

SEZIONE 27

8,67

20,00

24,74

33,53

SEZIONE 28

6,55

17,53

21,75

30,83

SEZIONE 29

4,60

16,22

19,03

26,56

SEZIONE 30

7,28

16,04

18,89

26,73

SEZIONE 31

5,23

12,45

15,57

23,66

SEZIONE 32

8,89

20,65

23,92

30,46

SEZIONE 33

8,46

24,80

29,71

41,03

SEZIONE 34

6,64

17,06

21,09

30,08

SEZIONE 35

12,05

27,11

33,49

45,18

SEZIONE 36

10,22

27,42

35,84

50,22

SEZIONE 37

10,55

26,87

33,62

45,15

SEZIONE 38

9,52

27,43

36,54

47,62

SEZIONE 39

10,89

26,11

32,14

43,97

SEZIONE 40

10,74

26,78

35,06

47,48

SEZIONE 41

8,12

24,72

30,38

41,21

SEZIONE 42

10,55

26,97

32,98

46,73

SEZIONE 43

10,01

25,28

32,67

44,43

SEZIONE 44

9,22

21,11

26,15

33,33

SEZIONE 45

9,62

26,12

32,24

43,50

SEZIONE 46

9,12

23,09

26,35

37,27

SEZIONE 47

6,48

17,87

23,20

32,71

SEZIONE 48

10,88

21,64

26,55

36,73

SEZIONE 49

7,94

18,25

24,26

32,09

SEZIONE 50

8,66

24,29

30,54

41,05

SEZIONE 51

11,98

30,25

36,67

48,27

SEZIONE 52

9,92

28,17

36,03

49,09

SEZIONE 53

9,50

24,01

31,07

45,31

SEZIONE 54

11,29

28,22

39,11

50,00

SEZIONE 55

11,59

28,55

35,86

47,72

SEZIONE 56

8,83

26,78

31,48

40,17

SEZIONE 57

9,53

24,17

28,18

36,74

SEZIONE 58

12,12

29,61

36,09

47,93

SEZIONE 59

15,18

34,31

43,88

55,87

SEZIONE 60 (Sezione ospedaliera)

SEZIONE 61 (Sezione ospedaliera)

SEZIONE 62

7,97

26,67

35,63

48,33

SEZIONE 63

11,69

26,92

33,77

44,05

SEZIONE 64

11,86

25,03

28,11

38,43

SEZIONE 65

8,16

24,48

31,55

41,17

SEZIONE 66

9,56

27,70

32,97

44,00

SEZIONE 67

11,13

23,68

27,67

38,37

SEZIONE 68

6,63

12,82

14,70

22,05

SEZIONE 69

10,88

27,76

32,52

41,77

SEZIONE 70

7,29

14,58

20,41

27,99

SEZIONE 71

7,80

20,95

24,28

33,24

SEZIONE 72

7,45

16,79

22,19

29,34

SEZIONE 73

9,03

22,92

26,07

37,54

SEZIONE 74

10,56

29,07

32,72

43,16

SEZIONE 75

8,60

22,07

28,18

40,15

SEZIONE 76

3,61

11,27

14,16

20,95

SEZIONE 77

6,07

17,60

20,71

28,55

SEZIONE 78

9,79

22,71

27,23

34,38

SEZIONE 79

11,32

23,80

29,61

39,91

SEZIONE 80

10,48

28,63

36,16

47,85

SEZIONE 81

13,24

35,03

46,21

56,69

SEZIONE 82

7,05

25,57

32,49

46,60

SEZIONE 83

11,26

28,08

32,72

43,31

SEZIONE 84

9,24

24,37

28,15

41,32

SEZIONE 85

12,59

27,46

34,65

47,12

SEZIONE 86

14,11

26,99

33,29

43,56

SEZIONE 87

7,93

25,99

29,27

40,49

SEZIONE 88

9,97

21,37

26,78

35,19

SEZIONE 89

14,47

33,15

39,61

51,12

SEZIONE 90

10,56

30,10

35,44

46,72

SEZIONE 91

12,98

30,21

35,33

47,82

SEZIONE 92

8,08

20,49

25,83

34,92

SEZIONE 93

5,19

20,92

25,54

34,05

SEZIONE 94

15,24

30,88

36,79

48,23

SEZIONE 95

12,12

25,55

28,47

38,83

SEZIONE 96

13,23

32,39

41,04

53,65

SEZIONE 97

12,08

32,18

41,75

52,75

SEZIONE 98

9,45

28,95

39,11

54,07

SEZIONE 99

11,99

24,13

29,05

39,31

SEZIONE 100

6,60

19,21

22,58

34,31

SEZIONE 101

10,65

26,78

35,36

47,63

SEZIONE 102

7,32

14,92

18,22

22,81

SEZIONE 103

8,62

28,81

36,30

47,46

SEZIONE 104

9,04

25,82

32,86

40,46

SEZIONE 105

9,04

28,53

35,20

46,72

SEZIONE 106

9,58

26,23

35,46

48,57

SEZIONE 107

15,35

32,81

41,34

54,86

SEZIONE 108

13,39

32,22

41,98

52,86

SEZIONE 109

13,81

35,05

43,10

56,06

SEZIONE 110

10,72

28,63

36,09

53,05

SEZIONE 111

12,66

34,91

41,05

49,87

SEZIONE 112

12,38

31,85

38,25

53,69

SEZIONE 113

17,14

36,98

44,80

57,62

SEZIONE 114

14,12

32,41

39,09

53,34

SEZIONE 115

14,14

37,29

45,43

61,29

SEZIONE 116

10,79

31,56

40,21

51,00

SEZIONE 117

13,02

31,33

36,49

48,16

SEZIONE 118

13,56

32,95

39,29

51,71

SEZIONE 119

14,05

35,19

42,84

57,86

SEZIONE 120

11,19

26,90

36,22

49,67

SEZIONE 121

12,52

29,49

39,22

53,55

SEZIONE 122

16,62

34,85

43,43

58,04

SEZIONE 123

10,65

28,17

35,74

48,88

SEZIONE 124

15,09

41,51

50,51

60,52

SEZIONE 125

9,13

28,00

36,42

49,04

SEZIONE 126

8,25

27,50

33,86

45,15

SEZIONE 127

9,56

29,41

36,76

49,56

SEZIONE 128

11,52

28,87

40,26

54,30

SEZIONE 129

8,05

19,97

24,86

36,35

SEZIONE 130

8,29

22,86

27,86

40,43

SEZIONE 131

13,04

31,88

39,92

53,36

SEZIONE 132

12,84

32,27

39,36

52,57

SEZIONE 133

10,31

25,42

36,21

48,32

SEZIONE 134

11,60

28,94

37,16

48,50

SEZIONE 135

15,18

30,24

39,27

53,83

SEZIONE 136

10,93

28,08

34,98

47,87

SEZIONE 137

11,49

30,56

36,92

52,32

SEZIONE 138

11,42

26,54

35,05

50,17

SEZIONE 139

11,92

30,75

44,82

55,42

SEZIONE 140

10,14

26,57

32,86

44,29

SEZIONE 141

7,24

25,68

31,33

44,80

SEZIONE 142

9,97

31,75

36,62

48,44

SEZIONE 143

9,36

26,65

35,10

45,88

SEZIONE 144

8,21

19,69

26,15

46,46

SEZIONE 145

10,75

27,32

36,00

49,11

SEZIONE 146

10,10

25,29

31,24

46,12

SEZIONE 147

9,61

25,79

33,09

45,56

SEZIONE 148

10,50

27,43

36,04

46,63

SEZIONE 149

7,27

20,83

25,87

35,76

SEZIONE 150

11,16

27,73

33,71

43,52

SEZIONE 151

10,64

23,89

27,60

37,25

SEZIONE 152

8,15

23,71

31,12

46,03

SEZIONE 153

11,21

28,69

36,58

51,11

SEZIONE 154

11,80

30,58

36,17

49,24

SEZIONE 155

9,66

26,50

29,14

41,73

SEZIONE 156

10,60

24,55

30,92

42,19

SEZIONE 157

9,27

25,41

31,54

41,55

SEZIONE 158

10,93

28,74

36,39

48,96

SEZIONE 159

14,01

37,70

46,60

60,47

SEZIONE 160

7,80

18,34

22,37

32,25

SEZIONE 161

11,10

29,16

38,08

50,05

SEZIONE 162

10,49

29,25

40,21

53,96

SEZIONE 163

11,75

30,26

36,93

48,57

SEZIONE 164

8,62

24,83

33,45

50,34

SEZIONE 165

9,53

28,45

38,41

47,08

SEZIONE 166

8,44

22,42

27,22

36,68

SEZIONE 167

12,77

30,43

36,14

49,32

SEZIONE 168

8,73

24,26

29,44

40,24

SEZIONE 169

13,59

26,14

31,61

41,95

SEZIONE 170

8,25

22,09

28,42

38,44

SEZIONE 171

10,04

31,64

39,05

53,55

SEZIONE 172

12,04

31,05

36,55

51,71

Affluenza in provincia di Livorno

LIVORNO

58 su 368

9,62

24,90

30,87

40,98

57,16

BIBBONA

4 su 4

7,86

23,87

33,27

45,85

63,80

CAMPIGLIA MARITTIMA

0 su 13

9,36

26,26

32,60

N.P.

CAMPO NELL’ELBA

0 su 6

9,87

22,61

26,82

N.P.

CAPOLIVERI

3 su 3

7,77

18,94

22,81

33,93

51,21

CAPRAIA ISOLA

0 su 1

9,68

24,73

25,54

N.P.

CASTAGNETO CARDUCCI

0 su 9

10,35

26,50

32,74

N.P.

CECINA

0 su 30

8,98

24,31

30,73

N.P.

COLLESALVETTI

13 su 20

9,01

26,16

33,08

43,59

61,82

LIVORNO

23 su 172

10,08

25,55

31,80

43,04

56,39

MARCIANA

4 su 4

4,05

12,42

14,62

21,26

34,58

MARCIANA MARINA

0 su 2

4,48

11,50

13,58

N.P.

PIOMBINO

5 su 39

10,96

28,39

33,31

45,59

60,89

PORTO AZZURRO

0 su 3

6,65

18,74

24,05

N.P.

PORTOFERRAIO

0 su 13

7,29

19,54

23,17

N.P.

RIO

3 su 4

9,77

22,71

25,81

36,91

49,45

ROSIGNANO MARITTIMO

0 su 33

9,59

24,33

31,32

N.P.

SAN VINCENZO

2 su 8

10,34

26,24

32,18

49,14

61,41

SASSETTA

1 su 1

8,42

25,79

28,95

40,00

56,52

SUVERETO

0 su 3

8,51

23,83

31,82

N.P.

Affluenza nelle province Toscane

TOSCANA

242 su 3.922

9,96

28,15

35,70

45,50

61,20

AREZZO

29 su 368

8,80

28,38

36,03

43,87

65,85

FIRENZE

23 su 957

11,48

31,63

40,15

50,28

67,65

GROSSETO

36 su 257

9,97

26,17

32,15

43,39

60,09

LIVORNO

19 su 368

9,62

24,90

30,87

38,41

57,04

LUCCA

20 su 456

8,09

23,34

29,41

44,15

55,32

MASSA-CARRARA

15 su 259

7,86

22,86

28,80

38,74

54,76

PISA

25 su 413

10,07

28,76

37,42

44,60

64,52

PISTOIA

10 su 306

10,78

29,95

37,55

38,28

60,10

PRATO

20 su 242

10,65

30,96

39,62

51,73

64,93

SIENA

45 su 296

9,36

28,02

36,40

50,03

65,49
